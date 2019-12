Župan se investicijam ne bi odpovedal

21.12.2019 | 13:00

Svetniki so včeraj predlog proračuna za naslednje leto poslali v javno obravnavo.

Šentrupert - Šentrupertski svetniki so se včeraj sestali na izredni seji, osrednja točka katere je bil predlog proračuna za naslednje leto, ki predvideva 3,4 milijona evrov prihodkov in nekaj manj kot 3,3 milijona evrov odhodkov. Po dolgi razpravi so se strinjali, da gre predlog naprej v javno obravnavo, ki bo trajala do vključno šestega januarja, v tem času pa lahko zainteresirana javnost nanj poda pripombe oz. predloge.

Spomnimo, da je bil predlog proračuna za leto 2020 že na dnevnem redu redne seje, ki jo je župan Andrej Martin Kostelec sklical prejšnji teden. A ker so svetniki gradivo za enega najbolj pomembnih finančnih dokument občine prejeli šele pred sejo, so se odločili, da o odločanje o predlogu proračuna prestavijo na naslednjo sejo. Poslovnik občine namreč predvideva, da bi gradivo morali dobiti skupaj z vabilom vsaj sedem dni pred sejo, da ga lahko natančno pregledajo.

Včeraj so svetniki o predlogu proračuna tako vendarle razpravljali. Župan je uvodoma dejal, da je občina, čeprav je letos precej zmanjšala zadolženost, še vedno v hudi finančni stiski, kar zelo bremeni njeno normalno delovanje. Veliko denarja bodo tudi naslednje leto namenili za pokrivanje nekaterih zapadlih obveznosti iz preteklih let. »Predvidevali smo prihodke, ki so uresničljivi, v izogib težavam, ki so nastale v zadnjih mesecih, ker se niso realizirali prihodki, ki so bili za letos predvideni,« je povedal župan. S tem je mislil predvsem na situacijo z javnim podjetjem Energetika Šentrupert, kajti občinski svet je na začetku leta sprejel sklep, da se dobiček tega javnega podjetja, ki je v 100-odstotni občinski lasti, vključi v proračun občine. A podjetje v občinsko blagajno še ni nakazalo denarja, ker je po besedah Kostelca nelikvidno. V razpravi so se svetniki in župan pogovarjali tudi o morebitni razrešitvi direktorja, a konkretnega sklepa niso sprejeli.

Na drugi strani so prihodki med proračunskimi postavkami razporejeni tako, da v čim večji meri pokrivajo zapadle in tekoče obveznosti, je poudaril župan in dodal, da v predlog proračuna za naslednje leto ni vključeno poplačilo obresti in varščine v skupni višini nekaj več kot milijon evrov, ki jih dolgujejo podjetju Polfin. Občina za to nima denarja, kar je zaskrbljujoče zaradi morebitne izvršbe.

Čeprav je občina v teki finančni situaciji, se bodo vseeno lotili tudi nekaterih investicij. Glavna naložba v naslednjem letu bo komunalno opremljanje obrtno-podjetniške cone Šentrupert, ki se nahaja med Farovškim hribom in potokom Bistrica, nekaj denarja namenjajo tudi za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, vendar še niso določili, kateri odseki bodo prišli na vrsto, naslednje leto pa predvidevajo med drugim obnoviti tudi dva vodohrana in zamenjati tri dotrajane črpalke.

A po drugi strani v predlogu proračuna ni predvidenih dovolj sredstev za obveznosti, ki jih je občina po zakonu dolžna pokrivati. Med drugim je premalo denarja za poplačilo materialnih stroškov šole, za pokrivaje dejavnosti pomoč družini na domu, ki jo izvaja Dom starejših občanov Trebnje, prav tako ni nič denarja predvidenega za razpise za šport, kulturo in kmetijstvo. Boštjan Nemec je dejal, da na vseh teh postavkah, ki jih mora občina sofinancirati, manjka približno 74.000 evrov, zato je predlagal, da se odpovedo nekaterim investicijam. A župan mu je odgovoril, da občina ni samo šola, vrtec, knjižnica in drugo, temveč da občani pričakujejo tudi razvoj, nove investicije. Kot že zapisano, predlog je sedaj v javni razpravi in verjetno bo do druge obravnave na občinskem svetu doživel kar nekaj sprememb.

Besedilo in fotografije: R. N.

