Vendarle dobili poročilo nadzornega odbora

21.12.2019 | 18:30

Žužemberški svetniki so se sinoči seznanili s poročilom nadzornega odbora občine.

Žužemberk - Žužemberški svetniki so se na včerajšnji seji med drugim seznanili s poročilom nadzornega odbora (NO), ki ga sestavljajo predsednica Slavka Vidic ter članici Valerija Vidmar in Stanka Novic. Kot je povedala predsednica odbora, so pregledale tri proračunske postavke, ki se nanašajo na leto 2018 in na prvo polovico letošnjega leta, končno poročilo pa je NO posredoval županu Jožetu Papežu, ki je v odzivnem poročilu glede na ugotovitve že podal pojasnila.

Kot je povedala Slavka Vidic, so članice odbora pregledale proračunsko postavko stroškov sodnih postopkov, pravnega svetovanja in notarske storitve, ki nastanejo pri upravljanju z občinskim premoženjem. »Prva ugotovitev je bila, da je bilo s kar tremi odvetniškimi družbami sklenjena pogodba in iz tega je sledilo naše priporočilo županu, da se za sorodne storitve sklepajo, če je le možno, pogodbe z le enim ponudnikom oz. se predhodno preveri tudi ta možnost racionalizacije stroškov v smislu, če gre za obsežnejši posel, da se lahko izbori določene ugodnosti.«

Nadzorni odbor je tudi ugotovil, da pogodba z eno odvetniško družbo ni bila arhivirana, kar pa ne pomeni, da ne obstaja. »Ugotovile smo tudi, da na podlagi izstavljenih računov temu izvajalcu nismo mogli ugotoviti namenskosti porabe sredstev. Računi niso vsebovali vseh elementov, ki bi jih morali, tako da tudi iz tega sledi priporočilo, da župan uvede postopke, ki bodo omogočali zavrnitev računov, če specifikacija računa ni natančna. Pa to ne gre zgolj za odvetniške storitve, s podobnimi zadevami smo se srečevale tudi pri pregledovanju računov za reprezentanco in predvsem kadar gre za gostinske storitve. Namreč znesek na račun za 100 evrov mora vsebovati, ali gre kosilo za enega ali dva, večerjo za pet, ali pa so to samo kave. Tako da se lahko ugotovi namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,« je dodala predsednica.

Zdaj dogovor le z enim odvetnikom

Župan Jože Papež in direktor občinske uprave Tomaž Hrastar

Župan je svetnikom dejal, da je kmalu potem, ko je prevzel vodenje občine, prekinil pogodbe z vsemi odvetniškimi družbami. Za področje pravnega svetovanja in zastopanja občine v sodnih postopkih pa so z enim ponudnikom, ki ga župan ni razkril, podpisali dogovor, ki bo po njegovih besedah ugodnejši od vseh dosedanjih odvetniških in pravnih storitvah.

Pri tej točki se je oglasil Franc Škufca, ki je dejal, da se ugotovitve NO nanašajo tudi na obdobje, ko je bil sam župan. Dodal je, da so mu takrat nekateri očitali, da je občina precej denarja zapravila za odvetniške storitve. Ta denar bi takrat raje namenili za investicije, a nekateri so na različne državne organe in institucije pogosto pošiljali prijave o domnevnih nepravilnostih.

Nadzorni odbor je med drugim pogledal tudi postavko izdatki za blago in storitve, in sicer podrobneje podkonti stroški oglaševalskih storitev in drugi operativni odhodki. Kot so zapisali v svojem poročilu, nadzorni odbor pri pregledovanju računov za izvedene storitve podjetja Lin&Nil, ki je v preteklosti izvajalo piar aktivnosti, pozitivno promocijo in krizno komuniciranje občine, ni zasledil, da bi aktivnosti podjetja bistveno izboljšale ugled občine ali v medijih izvajale pozitivno promocijo občine, ki bi vplivala na racionalizacijo porabe proračunskih sredstev. »Prav tako pri pregledovanju storitev podjetja Kliping nadzorni odbor ne more potrditi smotrnosti porabe proračunskih sredstev,« so še zapisali. Župan je ob tem dodal, da so vse pogodbe, pri katerih so ugotovili, da ne zagotavljajo svojega namena, ali pa so za občinski proračun preveliko oz. nepotrebno breme, prekinili.

Poročilo NO po dolgih letih med svetniki

Predsednica NO Slavka Vidic

Članice nadzornega odbora so pod drobnogled vzele tudi smotrnost in zakonitost porabe proračunskih sredstev, do katerih lahko pride pri upravljanju in razpolaganju z zemljišči, kot so javno dobro kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča. »Tukaj je bila ugotovitev, da glavnino stroškov predstavljajo odvetniki zaradi različnih pogodb in notarji, znotraj tega pa smo ugotovili, da 25-30 odstotkov tega skupnega stroška predstavlja strošek vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov in pretvorbo listin v elektronsko obliko, a zakon že od leta 2015 omogoča, da občine same vlagajo zemljiškoknjižne izpiske. Če bi bilo temu tako, bi bil samo v lanskem letu prihranek občine 11.000 evrov,« je pojasnila predsednica NO.

Na koncu se je oglasil tudi Dare Pucelj, ki je dejal, da je že več mandatov svetnik, a so šele letos prejeli poročilo nadzornega odbora. »Nočem reči, da ga prejšnji nadzorni odbor ni pripravil. Pripravil jih je, kot imam informacijo, samo dobili jih nismo na mizo,« je bil kritičen do prejšnjega vodstva občine.

Besedilo in fotografije: R. N.

