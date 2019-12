To so novi ambasadorji občine

22.12.2019 | 17:25

Novi ambasadorji občine Ivančna Gorica so Anton Posavec, Dragica Šteh in Marko Vozelj. (Foto: G. Stopar)

Gasilec junak Primož Kastelic

Mešanega pevskega zbora Zborallica

Ivančna Gorica - Dragica Šteh, učiteljica, pisateljica in scenaristka, Marko Vozelj, pevec zabavne glasbe, in Anton Posavec, vodja Izobraževalnega centra na Reševalni postaji Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana, so novi ambasadorji Občine Ivančna Gorica. Te so razglasili na sprejemu, ki ga je ob izteku leta pripravil ivanški župan Dušan Strnad. Na njem so se srečali predstavniki gospodarstva, občinskega sveta, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, društev in zvez.

Naziv ambasadorja občine župan podeljuje izjemnim občankam in občanom, ki s svojim delom in dosežki na različnih področjih pripomorejo k ugledu in prepoznavnosti občine Ivančna Gorica tudi zunaj njenih meja, so sporočili iz ivanške občine.

Na srečanju je bil posebne zahvale župana deležen tudi Primož Kastelic, član PGD Vrh pri Višnji Gori. Ta je prejel častni naziv gasilec junak, ki so ga izbrali bralci časopisa Novice Svet24. S svojim znanjem je pravočasno rešil življenje svojemu dedku, ki je doživel zastoj srca pri delu v gozdu.

Kulturni program je na letošnjem novoletnem sprejemu pripadel glasbeni zasedbi Mešanega pevskega zbora Zborallica. Zbor je v letošnjem letu obeležil 10. obletnico delovanja, ob številnih prejetih mednarodnih nagradah na pevskih tekmovanjih pa je prejel povabilo v New York za nastop v Lincoln Hall na Manhattnu ter sodelovanje s skladateljem in prejemnikom dveh grammijev Tina Christhoperja, profesionalnim simfoničnim orkestrom in vrhunskimi glasbeniki z vsega sveta, so med drugim zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: G. Stopar