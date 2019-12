Slovenska zdravilišča med prazniki zelo dobro zasedena

22.12.2019 | 08:10

Mnogi si za praznike izberejo terme in kot kaže, bodo tudi v našem koncu letos dobro zasedene. (Foto: ilustrativna fotografija)

Slovenska zdravilišča bodo med božično-novoletnimi prazniki zelo dobro zasedena. Podatki kažejo, da bodo ponekod zmogljivosti povsem zapolnjene, veliko bo tujih gostov. Povpraševanje je še vedno zelo intenzivno, zato rezervacije prihajajo v zadnjem hipu, so za STA povzeli v Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.

Terme Čatež pričakujejo dobro zasedenost zmogljivosti tako v Čatežu kot tudi v Kopru in Portorožu. Trenutno je v adventnem času prostih še nekaj sob in apartmajev, medtem ko so zmogljivosti na prehodu starega v novo leto že polno zasedene. Kot že vrsto let doslej so tudi letos povpraševanja zelo kratkoročna in se gosti za rezervacije odločajo zadnji hip, so navedli v Termah Čatež.

Tudi Terme Krka imajo nastanitvene zmogljivosti med božično-novoletnimi prazniki že skoraj polno zasedene. Večina gostov letos prihaja iz Slovenije in Italije, precej pa jih bo tudi iz Avstrije, Rusije, Hrvaške in Srbije.

L. M.