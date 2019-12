Stalna razstava o življenju in delu frančiškanov

22.12.2019 | 10:00

Na otvoritvi razstave (od leve proti desni): dr. Jože Škofljanec, p. Tomaž Hočevar ter Žiga Okorn in Barbara Filipčič.

dr. Jože Škofljanec

V samostanskem hodniku si obiskovalci lahko ogledate prvi del stalne razstave o zgodovini frančiškanskega samostana.

Otvoritveno slovesnost je popestril nastop mladinskega pevskega zbora. Na levi gvardijan samostana p. Tomaž Hočevar.

Novo mesto - Ob letošnji 550-letnici prihoda frančiškanov v Novo mesto - sem so se zatekli iz Bosne pred Turki - se je to jesen zvrstilo že kar nekaj dogodkov: slovesna maša, simpozij in akademija. Prejšnji konec tedna pa so v samostanu odprli še prvi del stalne razstave o življenju in delu frančiškanov.

Njen avtor dr. Jože Škofljanec iz Arhiva RS je na otvoritvi povedal, da z omenjeno razstavo izpolnjuje obljubo, ki jo je že pred leti dal bratu frančiškanu p. Felicijanu Pevcu, da nekoč pripravi zgodovinski pregled novomeškega frančiškanskega samostana in dela njegovih bratov. Na razstavi je tako skušal zajeti tisto, kar je najbolj bistvenega v zgodovini samostana, kar ga je najbolj zaznamovalo. Razstava je zasnovana kot dolg pano - na ogled je v samostanskem hodniku - na katerem obiskovalec lahko sam v petih časovnih pasovih spoznava različne teme.

Poleg časovnega traka razstavo dopolnjujeta še dva panoja: v enem so predstavljeni ključni dokumenti, povezani s prihodom frančiškanov v Novo mesto, drugi pano pa predstavlja pastoralno dejavnost.

»Frančiškani so dejansko ves čas, od prihoda v Novo mesto, ljudem stali ob strani in jih spremljali v vseh preizkušnjah,« je povzel dr. Škofljanec in poudaril, da je dediščina novomeškega frančiškanskega samostana res zelo bogata in deloma še tudi neraziskana, zato si zasluži vso pozornost. Njegovo delo se tu zato še ni končalo.

Gvardijan samostana p. Tomaž Hočevar se je vsem sodelujočim zahvalil za postavitev razstave, pa tudi vsem faranom in sploh Novomeščanom, »ker nas brate tako lepo sprejemate, vse odkar smo pred 550 leti prišli sem kot begunci.«

Pri postavitvi razstave je sodelovalo več ustanov: od Frančiškanskega samostana Novo mesto in Slovenske frančiškanske province do Zgodovinskega arhiva Ljubljana, enote v Novem mestu, Dolenjskega muzeja, Pokrajinskega muzeja Maribor, Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Arhiva RS. Razstavo sta oblikovala Barbara Filipčič in Žiga Okorn iz Uvid.si, vidne in nevidne komunikacije, d.o.o.

Besedilo in foto: L. Markelj

