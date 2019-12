Zagorelo vozilo

22.12.2019 | 08:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Ob 00.28 je na Kolodvorski ulici v Novem mestu zagorelo osebno vozilo. Lastnik vozila je požar pri izpušnem sistemu pogasil z gasilnim aparatom, gasilci GRC Novo mesto pa so ogenj dokončno pogasili in s termo kamero pregledali vozilo, poročajo iz ReCO Novo mesto.

Iz brežiškega centra pa o izrednih dogodkih minule noči ne poročajo, posredovali so zgolj obvestilo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje: Merkator Boštanj, in sicer danes med 6. in 9. uro, na območju transformatorske postaje: Stilles Blanca pa med 10. in 13. uro.

M. M.