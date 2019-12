Poraz, neodločeno in zmaga

Novo mesto - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 15. krogu lige NLB premagali Krko s 37:29 (17:14). Dobovčani in Slovenjgradčani so se v tem krogu razšli z neodločenim izidom 32:32 (15:13), rokometaši trebanjskega Trima pa so premagali Butan plin Izolo z 32:22 (17:11).

Celjski rokometaši so se v minuli sezoni kar dvakrat opekli v dolenjski prestolnici. Najprej so izgubili superpokalno tekmo proti Novomeščanom, nato klonili še na polfinalni tekmi za slovenski pokal proti Velenjčanom, včeraj pa so osvojili obe točki v Marofu in se na več kot enomesečni počitek odpravljajo s petimi točkami prednosti pred drugouvrščenimi Ribničani, ki bodo tekmo 15. kroga z Velenjčani odigrali šele konec januarja prihodnje leto.

Izbranci gostujočega trenerja Tomaža Ocvirka so v prvem polčasu prikazali toplo-hladno predstavo. Začeli so sijajno, po 18 minutah igre so vodili s 14:7, nato pa vidno popustili in gostiteljem dopustili, da so do polčasa več kot prepolovili visok zaostanek (14:17).

Igralci iz mesta ob Savinji so se v drugem polčasu sprva mučili proti gostiteljem, po vodstvu z 20:18 pa postopoma zlomili odpor žilavih Dolenjcev. Predvsem sijajno so zaigrali v zadnjih petnajstih minutah, najvišjo prednost pa so si priigrali v 57. minuti (37:27).

V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Josip Šarac z osmimi goli, v novomeški sta Andraž Kete in Jan Irman dosegla po sedem zadetkov. Fotografije s tekme so na ogled v galeriji spodaj.

Zasedba iz Novega mesta bo v prihodnjem krogu gostovala v Ormožu, ekipa iz Celja pa bo gostila mariborski Branik. Obe tekmi bosta v soboto, 1. februarja 2020.

Krka - Celje Pivovarna Laško 29:37 (14:17)

* Dvorana Marof, gledalcev 200, sodnika: Marko in Matjaž Pirc.

* Krka: Brajer, Urbič, Avsec 1, Pršina, Hvastija, Irman 7, Jakše 1, Gorela, Klemenčič 1, Rašo 3, Batagelj 1, Kukman 2, Windischer, Matko 3 (1), Kete 7 (2), Bevec 3.

* Celje Pivovarna Laško: Vujović, Gaberšek, Razgor 3, Marguč 4, Šarac 8, Grošelj 2, Poteko, Žabić 5, Kodrin 7, Horžen 3, Grebenc 1, Leban 3, Novak 1.

* Sedemmetrovke: Krka 7 (4), Celje Pivovarna Laško -.

* Izključitve: Krka 16, Celje Pivovarna Laško 16 minut.

* Rdeči kartoni: Grošelj (43.), Rašo (52.), Matko (56.).

Osem zmag in šest porazov

Rokometaši iz Posavja so v prvem delu sezone prikazali sijajne predstave in so z osmimi zmagami in šestimi porazi v zgornji polovici lestvice, česar pred začetkom sezone nihče ni pričakoval.

Na včerajšnji tekmi se jim je malce zalomilo, v obračunu proti bojevitim Korošcem so osvojili vsega točko, izenačujoči gol pa je v zadnji minuti dosegel Luka Florjančič.

Večji del prvega in v začetku drugega polčasa so bili v rezultatski prednosti gostitelji, a tekmeci so jim neprestano dihali za ovratnik. V drugem polčasu so že zaostajali za štiri gole (14:18), nato pa zaigrali naravnost sijajno in povedli s 23:22.

Izbranci gostujočega trenerja Sebastjana Soviča so v končnici imeli že dva gola prednosti (29:27), gostitelji pa so jih z velikimi napori vendarle ujeli in izenačili na 32:32.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Dorian Markušić, v gostujoči Rok Cvetko, oba sta dosegla po sedem golov.

Zasedba iz Slovenj Gradca bo v prihodnjem krogu v petek, 28. januarja 2020, gostila Urbanscape Loko, ekipa iz Dobove pa bo dan kasneje gostovala v Trebnjem.

Dobova - Slovenj Gradec 2011 32:32 (15:13)

* Športna dvorana, gledalcev 350, sodnika: Dejan in Igor Ivančič.

* Dobova: Budalić, Leben, Bradeško 2, Dular, Markušić 7 (2), Jezernik 4, Humek, Bura 3, Jazbec, Lončar 3, Krnc 1, Kunst 4, Florjančič 4, Sintič 4.

* Slovenj Gradec: Gribelnik 1, Cvetko 7, Glendža 6, Bulović 4, Banfro 1, An. Jankovski, Pajt 1, Kresnik, Lesjak, Milenković 4, Lampret, Štumpfl 3, Ošlak 5, Šiljeg, Ošlovnik, Soldo.

* Sedemmetrovke: Dobova 2 (2), Slovenj Gradec 2011 -.

* Izključitve: Dobova 4, Slovenj Gradec 2011 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Lahka pot do zmage

Trebanjci so na poplavljeni Obali zanesljivo osvojili novi točki, zadnjeuvrščeni rokometaši iz Izole jim niso povzročili nobenih preglavic na poti do devete zmage v tej sezoni.

Izbranci gostujočega trenerja Ivana Vajdla so temelje za zmago postavili že v prvem polčasu. Do 17. minute je bila tekma "odprta" (8:10), nato pa so Dolenjci zaigrali bolj odločno in na veliki odmor odšli s prednostjo šestih golov (17:11).

V drugem polčasu so vseskozi igrali resno in odgovorno ter imeli pod nadzorom gostitelje. V 51. minuti so si priigrali tudi najvišje vodstvo na tekmi (28:17).

V trebanjski ekipi je bil najbolj učinkovit Anže Dobovičnik s šestimi goli, v izolski pa sta Matjaž Brumen in Spasoje Gačević dosegla po sedem zadetkov.

Zasedba iz Trebnjega bo v prihodnjem krogu gostila Dobovo, izolska pa bo gostovala v Ribnici. Obe tekmi bosta v soboto, 1. februarja 2020.

Butan plin Izola - Trimo Trebnje 22:32 (11:17)

* Športna dvorana, sodnika: Backović in Palačković.

* Butan plini Izola: Alessio, Logar, Hušić, Jurič, Gačević 7, Brumen 7 (4), Poberaj, Božič 3, Petrović 1, Gašperšič 1, Novak, Miklavec 1, Alessio, Beganović, Zorič Stepančič, Nikolić 1, Čolić 1.

* Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Rašo 1, Didovič, Udovič 5, Didovič 2, Seferović, Dobovičnik 6, Hamidović 5 (1), Kotar 1, Kmet 2, Sašek, Šešić 1, Redek 2, Grbić 2, Horžen, Cirar 5 (2).

* Sedemmetrovke: Butan plin Izola 5 (4), Trimo Trebnje 5 (4).

* Izključitve: Butan plin Izola 10, Trimo Trebnje 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Izidi 15. kroga rokometne lige NLB:

- sobota, 21. december:

Maribor Branik - Koper 20:29 (8:13)

Dobova - Slovenj Gradec 2011 32:32 (15:13)

Butan plin Izola - Trimo Trebnje 22:32 (11:17)

Krka - Celje Pivovarna Laško 29:37 (14:17)

Urbanscape Loka - Jeruzalem Ormož 31:31 (17:14)

- sreda, 29. januar 2020:

19.00 Gorenje Velenje - Riko Ribnica

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 15 15 0 0 500:327 30

2. Riko Ribnica 14 12 1 1 415:376 25

3. Gorenje Velenje 14 10 0 4 429:376 20

4. Trimo Trebnje 15 9 1 5 412:387 19

5. Dobova 15 8 1 6 448:449 17

6. Koper 15 7 1 7 411:405 15

7. Jeruzalem Ormož 15 6 2 7 401:433 14

8. Krka 15 5 0 10 397:434 10

9. Slovenj Gradec 15 4 1 10 409:450 9

10. Urbanscape Loka 15 2 5 8 392:454 9

11. Maribor Branik 15 3 1 11 369:413 7

12. Butan Plini Izola 15 1 1 13 369:448 3

