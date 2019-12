Za prihodnost se ni bati

22.12.2019 | 11:15

Foto: KK Krka

Novo mesto - V Športni dvorani Leona Štuklja je KK Krka včeraj pripravili Božični turnir Šole košarke KK Krka, na katerem je sodelovalo več kot 100 otrok iz 12 osnovnih šol, kjer njihovi trenerji izvajajo vadbo.

Učence so razdelili v deset ekip v dveh starostnih obdobjih. Pomerili so se med sabo in se v štirih urah naužili košarke. Da bodo še naprej radi zahajali pod košarkarske obroče, pa so bili v duhu decembra obdarovani s športno majico, športnimi nogavicami in koledarjem, ki ga je v tem letu pripravil klub, v znak podpore pa so ga natisnili v novomeškem podjetju Tisk Šepic.

»Za nami je krasen dan košarkarskega druženja v Športni dvorani Leona Štuklja. Na turnirju je sodelovalo več kot 100 otrok, kar je zares lepa številka. Otroci so ob zabavi in druženju pokazali tudi ogromno lepih potez in mislim, da se nam za prihodnost ni bati. Posebej se zahvaljujem vsem, ki so pomagali pri izvedbi turnirja in skrbeli, da je dogodek potekal nemoteno. Hvala tudi staršem in otrokom za udeležbo, mi pa se že veselimo naslednjih košarkarskih druženj,« je po koncu turnirja povedal Domen Zevnik, vodja mladinskega pogona KK Krka.

M. M., foto: KK Krka

Galerija