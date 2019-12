Vozišče luknjasto, ograja razmajana

22.12.2019 | 12:15

Na sredini mostu zija velika luknja, sicer je na mostu še nekaj manjših. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Kar nekaj tramov je močno načetih. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Otočec - Leseni most čez reko Krko v vasi Otočec (Šentpeter) je že na prvi pogled v katastrofalnem stanju. Deske razpadajo, na vozišču so velike luknje, ograja je razmajana, krajani pa opozarjajo, da je močno načeta tudi lesena konstrukcija mostu.

»Ob vožnji čez most zaradi slabega stanja deske zelo ropotajo, hrup pa moti naše krajane. Ravno tako se je več krajanov pritožilo, da so predrli pnevmatike svojih vozil, ker so, kot pravijo, 'pobrali vijake', s katerimi so pritrjene deske. Po mostu hodijo tudi naši otroci – šolarji v šolo in otroci iz Petrovega vrtca na sprehod, pa tudi ostali pešci in turisti, po njem se vozijo kolesarji. Še posebej težko je pozimi, ko se po mostu ne pluži, pa tudi na roke nihče ne odmeče snega, zato je vozišče pogosto ledeno,« je nanizala Vesna Barborič iz bližnjega Žihovega sela, ki je bila v prejšnjem mandatu tudi predsednica krajevne skupnosti Otočec in zdajšnja svetnica novomeške občine. Samo letos je na občinskem svetu podala že dve pobudi za obnovo mostu, več njenih prošenj in tudi klicev ostalih krajanov glede pereče problematike pa so na mestno občino prejeli tudi že v preteklosti.

Leseni most, ki sodi v zaščiteno stavbno dediščino, je prometno zelo obremenjen. Eden od krajanov, ki živi v njegovi neposredni bližini, je povedal, da so v jutranji prometni konici v dobrih dveh urah našteli več kot 200 avtomobilov, ob našem obisku pa je samo v dobrih desetih minutah v nedeljo popoldan most prečkalo vsaj 15 avtomobilov. Sicer čez most vozijo tudi tovornjaki, traktorji in menda celo avtobusi. Dotrajani most namreč predstavlja glavno prometno povezavo do nekdanje hitre ceste H1 in zdajšnje avtoceste za prebivalce tudi iz Rateža, Brusnic in Gabrja ter preostalih bližnjih podgorjanskih vasic.

Kakšno rešitev predlagajo krajani in kako namerava zadevo sanirati MO Novo mesto ter predvsem kdaj, si lahko preberete v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Žnidaršič