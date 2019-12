Zamenjava na vrhu rosalniške Kolpe

22.12.2019 | 15:30

Nanos poliestra in steklenih vlaken za ojačitev kopalnih in tuš kadi v poliestrskem oddelku (foto: M. B. J., arhv DL)

Rosalnice - Na skupščini družbe Kolpa iz Rosalnic pri Metliki so v začetku decembra za generalnega direktorja podjetja potrdili Boruta Šterbenca, ki bo v prihodnjih tednih prevzel vodenje podjetja. Takrat se bo namreč upokojil sedanji predsednik uprave in generalni direktor Kolpe Mirjan Kulovec, ki pa bo še vedno ostal predsednik svetovalnega odbora. Šterbenc je sedaj Kulovčev namestnik in finančni direktor Kolpe, ki se bo januarja zaradi enostavnejšega poslovanja preoblikovala iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

Mirjan Kulovec se je potem, ko je tri leta delal v takratnem IMV, leta 1978 zaposlil v Novolesu, leta 1982 pa v Kolpi oz. njeni predhodnici Tovarni kopalniške opreme. »Sem tretji direktor v Rosalnicah in na tem delovnem mestu mi teče že peti petletni mandat. Mislim, da jih je v Sloveniji malo, ki bi bili direktorji 23 let. Zadovoljen pa sem, da v vseh letih mojega direktorovanja nikoli nismo imeli izgube. Tudi krizo smo uspešno prebrodili in skupaj s sodelavci smo dobro vodili politiko podjetja. Kolpa sodi danes med vodilne proizvajalce sanitarne opreme v srednji in jugovzhodni Evropi,« je zadovoljen.

V Kulovčevem življenju so bile tri zelo velike prelomnice, povezane s podjetjem, ki mu je zvest skoraj vso svojo delovno dobo. Prva je bila, ko se je leta 1990 rosalniški tozd Tovarna kopalniške opreme odcepil od matičnega Novolesa, on pa je bil predsednik komisije za razdelitev premoženja. »To je bila edina prava odločitev, da sta program in tovarna sploh obstala. Druga velika prelomnica je bila leta 1996, ko sem kot v. d. direktorja prevzel krmilo Kolpe. Ta odločitev ni bila prelomna le zame, ampak tudi za Kolpo, da je ostala v Metliki. Takrat se je začel vzpon podjetja. Tretja prelomnica je bila leta 2008, ko se je začela kriza, a smo se v Kolpi hitro in pravilno odzvali,« se spominja minulih desetletij.

Mirjan Kulovec (Foto: M. B.-J., arhiv DL)

Razumljivo je, da direktor dobro pozna podjetje, ki ga vodi. A Kulovec je šel tudi sam skozi vse procese v tovarni. Delal je na tehničnem in razvojnem področju. Razvil je prvo masažno kopalniško kad, ki jo je Kolpa izdelovala prva v takratni Jugoslaviji in tretja v Evropi. Bil je zraven pri razvoju tuš kabin, konstruiranju, postavljanju obrata v Radatovičih, opreme za proizvodnjo kerrocka, bil tehnična pomoč v prodaji. In vedno je vztrajal, da so bile naloge, ki si jih je zastavil, uresničene. Da je veliko naredil za gospodarstvo nasploh in ne le za Kolpo, pričajo številne nagrade, tudi najprestižnejše, ki jih podeljujejo gospodarstvenikom za izjemne dosežke. Za prispevek na gospodarskem področju je prejel plaketo metliške občine in postal častni občan občin Metlika in Straža.

Predvsem pa je Mirjan Kulovec zadovoljen, da ima podjetje Kolpa, na katerega gleda kot na svojega otroka, sedaj, ko ga zapušča, trdne temelje in je v dobri kondiciji. Letošnje leto bodo zaključili podobno kot lansko, torej z dobičkom. Letos so odprli tudi nov razstavno-prodajni salon v Zagrebu, poslovnim prostorom v Moskvi dodali še razstavno-prodajni salon ter pripravili vse potrebno za odprtje razstavno-prodajnega salona v Sankt Peterburgu. »Sicer pa izvažamo v 44 držav na vseh celinah, razen Avstralije. A ugotavljamo, da je bolje ostati v srednji in jugovzhodni Evropi, v slednji pa se trudimo postati vodilni pri proizvodnji kopalniške opreme in ostati v srednjem in visokem cenovnem razredu. V zadnjem času se nam je povečala tudi prodaja na slovenskem trgu, kar pomeni, da smo se v salonih v Ljubljani in Metliki približali končnim kupcem in da je hišnim arhitektom uspelo oblikovati vrhunske sodobne dizajne v kopalnicah. Odpirajo se tudi nove možnosti za dizajniranje in uporabo kerrocka. Veliko si obetamo od zamenjave keramičnih ploščic v kopalnicah s ploščami kerrock, kar se je zelo dobro prijelo v Rusiji. Na trg so prišle tudi nove linije kopalniškega pohištva, kopalnih kadi in tuš kabin, za katere zamenjamo dizajn vsaki dve leti,« pojasni Kulovec.

V skupini Kolpa je sedaj okrog 660 zaposlenih, od tega jih 430 dela v Sloveniji, torej v Rosalnicah, Novem mestu, Kostanjevici na Krki in Šentlovrencu. Preostali pa so v hčerinskih firmah v tujini: na Hrvaškem, Madžarskem, v Rusiji, Srbiji, Črni gori in Nemčiji. Fluktuacija je bila v letošnjem letu štiriodstotna; na novo so zaposlili 29 delavcev, 23 pa jih je odšlo. Tudi v prihodnje bodo zaposlovali, a predvsem lesnopredelovalne delavce. Na srečo jih še vedno dobijo, res pa je, da precej nove delovne sile prihaja s Hrvaške.

Članek je bil objavljen v 50. številki Dolenjskega lista z dne, 12. december 2019.

M. Bezek Jakše