Gasilci drugič za dober namen

22.12.2019 | 19:30

Gasilci PGE Krško so se že drugič pogumno preizkusili v vlogah modelov za koledar. (Foto: Gregor Podvinski)

Krško - Ob koncu leta je treba pomisliti tudi na koledar za naslednje leto, in marsikoga bodo v teh dneh obiskali gasilci in ponudili svojega. A takih, kot so jih natisnili v Poklicni gasilski enoti (PGE) Krško, ne bo prav veliko.

Podobno kot pred dvema letoma so se fantje v PGE Krško znova opogumili in izdali 12-listni koledar, na katerem razgaljeni do pasu opravljajo različne gasilske naloge. Scenarije si je zamislil vodja prve izmene Toni Starc, fantje pa na fotografijah predstavljajo delo z gasilsko brizgalno, reševanje na vodi, skrb za živali, reševanje z avtolestvijo, vrvno tehniko, delo z motorno žago itd. Fotografiranje je septembra potekalo v Cerkljah ob Krki, za objektivom pa je stal Gregor Podvinski iz Brežic. Vse skupaj je trajalo tri dni, oktobra pa je šel koledar že v prodajo. Prva naklada, ki so jo tiskali v 500 izvodih, je praktično že pošla, zato gasilci že razmišljajo o ponatisu.

Foto: Gregor Podvinski

Kot smo izvedeli, v koledarju nastopa nekaj »modelov«, ki so bili že v koledarju za leto 2018, nekaj pa se jih je javilo na novo. Pretiranih težav pri iskanju prostovoljcev direktor PGE Krško Aleš Stopar ni imel, saj ima v zavodu več kot 50 operativnih gasilcev, sploh pa ker gre pri vsem skupaj za dobrodelnost.

Pred dvema letoma so namreč z zaslužkom – prodali so 700 koledarjev po deset evrov na kos – razveselili društvo za cerebralno paralizo Sonček Posavje, ki so mu kupili prilagojeno opremo za potapljanje, letos pa so se odločili, da bodo društvu Sožitje Krško, ki skrbi za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, pomagali pri nakupu ročnega orodja za urejanje okolice.

Foto: Gregor Podvinski

Kot nam je povedal predsednik krškega Sožitja Bojan Cizel, se v društvu lotevajo projekta za delovno usposabljanje oseb z motnjami v duševnem razvoju. »Učenci Osnovne šole Mihajla Rostoharja so pred časom že začeli delovno pomoč v knjižnici in kulturnem domu, mi pa bi to radi nadgradili z delom na prostem, saj vsi niso za delo v zaprtih prostorih. Našim članom, nekaj več kot 90 jih je, bi radi ponudili možnost urejanja vrtov in parkov, za to pa seveda najprej potrebujemo nekaj orodja. Npr. akumulatorske kosilnice, vrtne škarje, pihalnike in podobno,« je našteval Cizel.

Ta ideja je v društvu zorela že nekaj časa, a za njeno uresničitev niso imeli materialnih pogojev, zato so se ponudbe krških gasilcev zelo razveselili. Za usposabljanje svojih članov so se že dogovorili s podjetjem Kostak, ki bo za udeležence programa najprej pripravil temeljito izobraževanje o varstvu pri delu, pod njihovim nadzorom pa bo nato potekalo tudi delo. Če bo šlo vse po načrtih, bodo program za delovno usposabljanje začeli prihodnjo pomlad, cilj pa je, da bi kateri od udeležencev na koncu dobil tudi zaposlitev, je pripovedoval Cizel.

Članek je bil objavljen v 49. številki Dolenjskega lista z dne, 5. december 2019.

B. Blaić