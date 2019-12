Voda ogrožala hiše

22.12.2019 | 18:10

Danes ob 16.37 so v Oskoršnici (občina Semič) gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Semič so nadzorovali izgorevanje saj ter dimnik in okolico pregledali s termovizijsko kamero.

Le nekaj minut kasneje je na cesti Ručetna vas—Semič (prav tako občina Semič) podrto drevo oviralo promet. Odstranili so ga delavci CP Črnomelj.

V Posavju so imeli težave zaradi poplav. Ob 13.07 so v Dobovi gasilci PGD Veliki Obrež in Gabrje prečrpavali meteorno vodo, ki je ogrožala stanovanjsko hišo.

Ob 13.48 je v naselju Presladol (občina Krško) meteorna voda poplavila kletne prostore stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Rožno, ki so prostore očistili.

Jutri bodo brez el. energije …

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek dne 23. 12. 2019:

- od 8:00 do 11:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH – STRAŽA;

- od 11:00 do 13:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek dne 23. 12. 2019:

- od 8:00 do 9:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOŽAKOVO, izvod Želebej;

- od 11:00 do 13:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽELEZNIKI, izvod Železniki.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek dne 23. 12. 2019:

- od 8:00 do 9:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI STRAŽI;

- od 8:30 do 11:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEVNO;

- od 10:00 do 15:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE VODOVOD 1990.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek dne 23. 12. 2019 od 8:30 do 10:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ2, na izvodu IVANJA VAS.

Elektro Celje, Distribucijska enota Krško, Področje nadzorništva Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje:

- BRINJE, izvod STRAŽA, v ponedeljek, 23. decembra med 8:00 in 10:00,

- Šentrupert obrtna cona, Šentrupert OC Frelih, Frelih Šentrupert 2 in Frelih Šentrupert 3 v ponedeljek, 23. decembra med 8:00 in 14:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

OPOZORILO

Po podatkih Oddelka za hidrološke napovedi Agencije RS za okolje imajo reke po Sloveniji večinoma velike pretoke. Pritoki Mure in posamezni pritoki Krke imajo srednje pretoke.

Naraščajo reke Pesnica, Sotla v spodnjem toku in Krka s pritoki. Sava v spodnjem toku, Kolpa v spodnjem toku, Ljubljanica in njeni posamezni kraški pritoki ter Vipava imajo ustaljen pretok. Pretoki drugih rek se zmanjšujejo. Sava v srednjem toku, Drava v spodnjem toku ter Ljubljanica se razlivajo. Kraška polja se polnijo.

