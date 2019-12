Voda iz potoka v klet

23.12.2019 | 07:00

Sinoči ob 19.32 uri je v naselju Cundrovec, občina Brežice, voda iz naraščajočega potoka poplavila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Brežice-okolica so vodo izčrpali.

Objekt ni primeren za bivanje

Pb 17.36 so iz romskega naselja Lokve, občina Črnomelj, poklicali, da imajo na stanovanjski hiši razkrito streho in da voda teče v objekt. Gasilci PGD Črnomelj so opravili ogled in ugotovili, da objekt ni primeren za bivanje. S trakom so zavarovali območje. Na kraju so bili tudi policisti in delavec elektro službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH – STRAŽA;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOŽAKOVO, izvod Želebej;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP ŽELEZNIKI, izvod Železniki.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI STRAŽI;

- od 8:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEVNO;

- od 10:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE VODOVOD 1990.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:30 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ2, na izvodu IVANJA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP:

- BRINJE, izvod STRAŽA, med 8:00 in 10:00,

- Šentrupert obrtna cona, Šentrupert OC Frelih, Frelih Šentrupert 2 in Frelih Šentrupert 3 med 8:00 in 14:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Trška Gora izvod proti cerkvi med 8:00 uro in 13:00 uro.

M. K.