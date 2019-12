Visoka zmaga Krke v Laškem za ligaško slovo od leta

23.12.2019 | 09:00

Foto: arhiv DL

V dvoboju 12. kroga državnega prvenstva so košarkarji Krke upravičili vlogo favorita in sinoči visoko premagali Laščane, ki so bili na pragu katastrofe, v zadnji četrtini pa so vendarle ublažili poraz. Končni rezultat je bil 89:78 za Novomeščane (15:36, 31:52, 53:75).

* Dvorana Tri lilije, gledalcev 300, sodniki: Španič (Postojna), Špendl (Maribor), Rener (Koper).

* Zlatorog: Talley Jr. 21 (1:4), Glavan 9 (4:4), Bjeletić 17 (2:3), Šlutej 3 (1:2), Grušovnik, Jereb 2, Močnik, Kellner 2, Grdadolnik 8 (2:2), Joseph 11 (2:2), Gontar.

* Krka: Cosey 6, Jančar Jarc 13 (1:1), Škedelj 13 (4:4), Fifolt 12 (6:6), Lapornik 14, Jones 4, Marinelli 14 (2:2), Stipaničev 11, Mori 2.

* Prosti meti: Zlatorog 12:17, Krka 13:13.

* Met za tri točke: Zlatorog 6:22 (Talley Jr. 2, Glavan, Bjeletić, Grušovnik, Joseph po 1), Krka 12:32 (Lapornik 4, Cosey, Jančar Jarc, Marinelli po 2, Škedelj Stipaničev po 1).

* Osebne napake: Zlatorog 18, Krka 23.

* Pet osebnih napak:/.

Gostitelji so v uvodu sicer povedli po zaslugi Bjeletića s 3:0 in 5:3, a nato do konca prvega dela niso znali ustaviti Krkašev, ki so v sedmih minutah in pol naredili delni izid 33:10 ter odločili tekmo v svoj prid. Prednosti, ki je v drugem delu narasla na + 29 (50:21), Dolenjci niso več izpustili iz rok.

Pri gostih sta bila s po 14 točkami najbolj učinkovita Luka Lapornik in Paolo Marinelli, za domače je Zoran Talley Jr. dosegel 21 točk.

Z ligaškimi nastopi bosta ekipi nadaljevali po novem letu. Laščane čaka gostovanje na sosedskem derbiju v Šentjurju, Krkaši pa bodo gostili Hopse s Polzele.

sta