Pištolo prislonil ob glavo

23.12.2019 | 10:30

Jetona Zumerija so na krško sodišče pripeljali iz pripora v Novem mestu, vklenjen pa je ostal tudi med obravnavo. (Foto: B. B.)

Krško - Zaradi očitkov o nasilništvu in nelegalnem posedovanja orožja se je na krškem okrožnem sodišču začela glavna obravnava proti Jetonu Zumeriju. Za kaznivo dejanje nasilništva je zagrožena kazen do dveh let zapora, za nedovoljen promet orožja pa zapor od šestih mesecev do petih let.

Tožilstvo 29-letniku iz Velikega Podloga očita, da je v času med letošnjim aprilom in 28. junijem večkrat grdo, ponižujoče in boleče ravnal s svojim nekdanjim dekletom, 16-letnico iz okolice Rake, s pištolo pa naj bi grozil tudi njeni družini.

Kot je obtožnico povzela višja državna tožilka Barbara Jenkole Žigante, naj bi Zumeri aprila in maja svojemu dekletu večkrat grozil, kričal nanjo in jo žalil. Zagrozil ji je tudi, da bo »pospravil njeno familijo«, jo udaril po licu in zadnjem delu glave. Ko se ga je v juniju začela izogibati in se ni več odzivala na njegove klice in sporočila, je v sporočilih njej in njeni družini začel groziti s smrtjo, pisal ji je, da ne ve, v kaj se je zapletla, da ji živ bog ne bo mogel pomagati, da bo k njim prišel s pištolo, da jo bo stolkel kot spužvo in podobno. V tem času je večkrat iz daljave tudi opazoval njihovo hišo in prihajal na dvorišče, kjer je nadlegoval tudi dekletovo mamo.

Tako se je na dvorišče pripeljal tudi 25. junija. Hotel je vstopiti v hišo, kjer se je skrivalo preplašeno dekle, a mama tega ni dovolila. Na dvorišče je takrat prišel tudi dekletov oče, Zumeri pa naj bi začel groziti, da bo vse pobil in je iz torbice potegnil celo manjšo srebrno pištolo in začel mahati z njo, zaradi česar so bili vsi prestrašeni.

Tri dni kasneje po kopici novih klicev in sporočil se je Zumeri ponovno pripeljal na dvorišče in agresivno ustavil pred hišo. Dekletova mama ga je začela odganjati, rekla mu je, da bo poklicala policijo, on pa ji je strgal telefon iz rok in vzel iz torbice veliko črno pištolo, jo repetiral, ji jo nastavil na glavo in ji grozil, da jo bo ubil. Dekletov oče je Zumerija nekako uspel umiriti, kmalu zatem pa se je na prizorišče pripeljala policija, ki je Zumeriju odvzela prostost.

Zumeri je v svojem zagovoru v preiskavi povedal, da je v tistem času dekle večkrat zapustil, a se potem, ker je jokala, vsakič vrnil k njej, na koncu pa je ona zapustila njega. Ker se ni več odzivala na njegove klice in sporočila, je bil prizadet njegov moški ponos, kar ga je zelo ujezilo, zaradi česar je tudi pošiljal grozilna sporočila. Ko je prihajal k njeni hiši, trdi Zumeri, pištole ni imel, pri sebi naj bi jo imel le med zadnjim obiskom, ki se je končal z aretacijo. Povedal je, da je pištolo nabavil na črnem trgu, in sicer zato, ker naj bi ga kriminalne združbe v Sloveniji želele ubiti, dobil pa naj bi tudi informacijo, da ga želijo ugrabiti.

Potrdil je, da je imel pri svojem zadnjem obisku dekletove družine pištolo res pri sebi, a ne zaradi njih. Zanikal je tudi, da bi komur koli grozil s pištolo, čeprav je policija to nato repetirano našla v njegovi torbici. Na vprašanje tožilstva, kako so lahko priče orožje opisale kot veliko črno pištolo, če je sploh niso videle, je Zumeri odgovoril, da je veliko pištol črnih, sploh pa da je nekdanje dekle to pištolo že prej videlo pri njem.

Drugi člani družine so Zumerijeve besede zanikali in potrdili očitke iz obtožnice. Zumerijevo nekdanje dekle je pojasnilo, da je z njimi prekinilo odnos, ker ji je grozil in jo ustrahoval, njena mama pa je potrdila, da je bil Zumeri po koncu razmerja vsaj 20-krat pri njihovi hiši, kjer je želel govoriti z njeno hčerko, ki pa se je skrivala pred njim. Njegova nastop in prihod sta se ji vedno zdela zastrašujoča. Da opazuje njihovo hišo, je povedala tudi policiji, od koder je dobila odgovor, da ne morejo ukrepati, dokler ne bo kaj resnega, pa tudi, naj pri stikih z njim ne bo preveč pogumna.

Jetona Zumerija krški policisti namreč dobro poznajo že od prej, pred dvema mesecema, se pravi v času, ko je bil že v priporu, pa so končali tudi obsežno preiskavo, v kateri so razbili dobro organizirano kriminalno združbo, ki je čez slovensko-hrvaško mejo tihotapila ljudi, njen vodja pa naj bi bil prav Jeton Zumeri. Obtožnica za ta dejanja je še v pripravi, sojenje za nasilništvo pa se bo nadaljevalo.

B. B.