Ženo davil, jo večkrat udaril v glavo in poškodoval

23.12.2019 | 12:00

Foto: Arhiv DL

Brežiški policisti so v soboto prejeli klic na pomoč, ker naj bi moški pretepal ženo. Takoj so odšli na kraj, zaščitili žrtev in vzpostavili javni red in mir. Zoper pijanega nasilneža, ki ni upošteval ukazov policistov in je nadaljeval z žaljenjem družinskih članov, so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Ugotovili, da je 44-letni moški izvajal fizično in psihično nasilje nad ženo. Žrtev je davil, jo večkrat udaril v glavo in jo poškodoval. Zaradi nasilja je utrpela več zlomov reber in poškodbe glave. Policisti bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini in mu izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa.

Ne zatiskajmo si oči!

Policisti in kriminalisti Policijske uprave Novo mesto so letos zaradi nasilja v družini, da bi zaščitili žrtev, izrekli ukrep prepovedi približevanja 87 nasilnežem, v enakem obdobju lanskega leta pa 78. Med preiskavami kaznivih dejanj nasilja v družini nemalokrat ugotovijo, da je osumljenec več let izvajal nasilje nad družinskimi člani, vendar ga v preteklosti niso obravnavali zaradi kaznivih dejanj ali prekrškov z elementi nasilja, saj o nasilju ni nihče spregovoril.

Zato na PU Novo mesto pozivajo ljudi, naj si ne zatiskajo oči, ampak naj nasilje, za katero izvedo ali so mu priča, takoj prijavijo in s tem pomagajo žrtvam. Dostikrat namreč žrtve same ne najdejo moči oziroma poguma, da o nasilju spregovorijo, zato je prav, da to stori kdorkoli, ki za nasilje ve.

Številni vozili pijani

Črnomaljski policisti so v petek med kontrolo prometa v Dragatušu ustavili voznika osebnega avtomobila iz Hrvaške in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 23-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,87 miligramov alkohola, so odvzeli prostost, ga pridržali in z obdolžilnim predlogom privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Na mejnem prehodu Metlika so policisti v noči na petek na vstopu v Slovenijo odredili preizkus alkoholiziranosti 44-letnemu vozniku iz Hrvaške. Kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,63 miligramov alkohola, so odpeljali v prostore za pridržanje, od tam pa na sodišče.

Prometniki so v noči na soboto v bližini avtocestnega izvoza ustavili 43-letnega voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. Kršitelja, ki je opravljanje preizkusa odklonil in se je nedostojno vedel do policistov, so odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

To noč so bili policisti obveščeni tudi o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na cesti Novo mesto - Metlika vozil z veliko hitrostjo, vijugal po vozišču in ogrožal druge udeležence v prometu. Policisti so na podlagi opisa vozila kršitelja izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da ima 32-letni kršitelj v litru izdihanega zraka 0,87 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V noči na nedeljo pa so policisti med kontrolo prometa v Brežicah pridržali 44-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,84 miligramov alkohola. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policisti so v petek in soboto na območju Policijske uprave Novo mesto izvedli še dva kratkotrajna poostrena nadzora in preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. Le v nekaj urah so ustavili 28 voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. Zoper kršitelje so dosledno ukrepali, jim izdali plačilne naloge oziroma o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnimi predlogi seznanili sodišče.

Ob denar, nakit, meso

V Brežicah je v pepetek med 9. in 18. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in ukradel denar.

V petek popoldne je na Ratežu neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel.

V Mirni Peči je v noči na nedeljo nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in ukradel večjo količino mesa.

V Vojni vasi je včeraj popoldne neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odnesel denar in nakit. Škode je za okoli 6500 evrov.

