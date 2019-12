Prijeli tri tihototapce in 19 tujcev

23.12.2019 | 15:00

Policisti so na območju PU Novo mesto v zadnjih treh dneh prijeli tri organizatorje nezakonitih prevezov migrantov in 19 tujcev.

Krški policisti so tako v petek v Šutni ustavili avtomobil švedskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljan Tunizije, z dovoljenjem za bivanje v Belgiji, in državljan Sirije, z dovoljenjem za bivanje v Švici, v avtomobilu prevažata državljana Sirije in državljana Jemna, ki sta pred tem nezakonito prestopila državno mejo. Sprovajalcema so odvzeli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Avtomobil so zasegli, državljana Sirije in Jemna pa po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

V soboto popoldan pa so policisti na avtocestnem postajališču pri Obrežju kontrolirali kombi bosanskih registrskih oznak. Ugotovili so, da državljan Romunije v vozilu prevaža 17 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Romunu so odvzeli prostost, ga pridržali in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, pa še niso zaključeni.

Še 28 tujcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne mejev zadnjih treh dneh na območju krajev Miklarji, Nova vas pri Mokricah, Dolenje Ponikve in Vrbina izsledili in prijeli še 11 državljanov Iraka, devet državljanov Bangladeša, štiri državljane Turčije, dva državljana Maroka, državljana Egipta in državljana Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

