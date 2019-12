Most želijo odpreti čim prej

23.12.2019 | 19:20

Most čez Krko na Brodu v Podbočju je zelo pomembna prometna povezava, kar se kaže tudi ob njegovem pomanjkanju zaradi sedanje zapore. (Foto: M. L.)

Brod v Podbočju - Lesen most čez Krko na Brodu v Podbočju pospešeno obnavljajo, potem ko so ga pred časom zaprli za promet.

Kot je povedal Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije v ceste pri direkciji za infrastrukturo, obstaja stvarna možnost da bi most odprli ob koncu januarja za vozila do 3,5 tone, se pravi, da bi tam lahko vozili z osebnimi avtomobili in kombiji.

»Hkrati izdelujemo študijo variant za možnost končne rešitve, kajti to, o čemer govorimo sedaj, je začasna rešitev,« je pojasnil Willenpart.

M. L.