Na čelu občinske uprave ostaja dr. Vida Čadonič Špelič

23.12.2019 | 13:05

Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni in direktorica občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič (Foto: M. M.)

Novo mesto - Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni je z direktorico občinske uprave dr. Vido Čadonič Špelič na današnji novinarski konferenci med drugim predstavil nekaj načrtovanih večjih naložb v prihajajočem letu, ob tem pa razkril, da Čadonič Špeličeva tudi od marca 2020 ostaja na tej funkciji oziroma da sta se dogovorila za še en 5-letni mandat.

Med bolj pričakovani naložbami je zagotovo obljubljena izgradnja bazena v Češči vasi. Macedoni je povedal, da so imenovali natečajno komisijo, sestavljeno iz predstavnikov občine in Zbornice arhitektov in projektantov Slovenije, tik pred iztekom leta pa naj bi že objavili razpis za arhitekturni natečaj. Ta bo, podobno kot je bilo ob prenovi Glavnega trga, sestavljen iz dveh faz, župan pa predvideva, da bi končni izbor izvedli aprila, sledilo bo usklajevanje projektantske pogodbe in decembra razpis za gradnjo. »Ta bi se, v kolikor bo šlo vse po načrtih, torej lahko začela v letu 2021,« je povedal danes in glede rekreacijskega centra v Češči vasi še dodal, da bodo v prihodnjih letih izvajali pilotni raziskovalni projekt Varcities, ki ga v celoti financira program Evropske komisije za raziskave in inovacije Horizon 2020. Občina je zanj pridobila dobrih 474.000 evrov, partner projekta, Razvojni center Novo mesto pa še 146.000 evrov. Cilj projekta je integrirati posamezne dele nastajajočega Olimpijskega športnega centra v inovativno celoto: poleg infrastrukture tudi pripravo inovativnih programov dobrega počutja in zdravja ter razvoj sodobnih tehnologij za njihovo spremljanje in izvajanje.

Kot smo poročali, je novomeška občina z Direkcijo za infrastrukturo ter izbranim izvajalcem, družbo Trgograd, podpisala pogodbo za drugo fazo prenove Šmihelske ceste od križišča s Šukljetovo do odcepa za Regrške Košenice. »Hkrati pa smo se z direkcijo dogovorili, da pohitijo z objavami razpisov za prenovo Mirnopeške ceste, kjer gre tudi za državni projekt in urejanje romskega naselja, ter za prenovo krožišča »tabletka«. Radi bi, da krožišče prenovijo pred začetkom gradnje tretje razvojne osi in tako omogočijo večjo pretočnost, saj ga potem nekaj let ne bo mogoče več,« je še razkril župan in nadaljeval, da bodo v začetku prihodnjega leta objavljeni trije večji arhitekturni natečaji za območje Novega mesta: poleg omenjenega za bazen, še za državni projekt izgradnje mosta v Srebrničah in zasebni projekt podjetja Trgograd za poslovno-stanovanjski objekt na Novem trgu 6.

Direktorica OU dr. Vida Čadonič Špelič pa je danes povedala, da so uspeli dobiti dve koncesionarki za izvajanje zobozdravstvenega varstva. Na razpis so prejeli 12 prijav, z novim letom pa bo zobozdravstvo za mladino na OŠ Grm prevzela Mojca Zupančič, dr. dent. med., za odrasle v ambulanti v Ločni pa Nadja Judež, dr. dent. med. Obe koncesiji so dodelili za 15 let z možnostjo podaljšanja.

Danes so med drugim podrobneje predstavili tudi načrtovanje gradnje neprofitnih in drugih stanovanj v MO Novo mesto, pa zavržene ovadbe zoper župana s strani novomeških političnih strank SD, SNS, GAS in ZZD ... O tem podrobneje v tiskanih izdajah Dolenjskega lista.

Mirjana Martinović