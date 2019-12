Spremenili mejo med občinama

23.12.2019 | 16:30

S spremembo občinske meje pri Zidanem mostu se v občini Laško strinjajo, k spremembi so na nedavni seji, s katere je fotografija, dali soglasje tudi sevniški občinski svetniki. (Foto: M. L.)

Sevnica - Sevniški občinski svet je na nedavni seji sprejel Odlok o spremembi meje med občinama Sevnica in Laško pri Zidanem mostu.

Mejo so tako spremenili na pobudo občanov, ki živita na območju Zidanega Mostu, kjer se stikata meji občin. Površina, na katero se nanaša sprememba meje, je po dejanskem stanju v prostoru in cestnih povezavah precej bolj kot na sevniško občino vezana na občino Laško in na njeno krajevno skupnost Zidani Most, zato bo po novem tudi del občine Laško.

Občina Laško se strinja s spremembo.

M. L.