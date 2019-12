74 - rekordna številka krvodajalcev danes v Žužemberku

23.12.2019 | 18:00

Na letošnji akciji v Žužemberku so preseli lansko številko krvodajalcev, saj jih je prišlo kar 74.

Krvodajalci občinske uprave občine Žužemberk.

Že zjutraj je prišlo lepo število krvodajalcev.

Žužemberk - V OZ RKS Novo mesto so danes v sodelovanju z Zavodom RS za transfuzijsko medicino Ljubljana izpeljali še zadnjo krvodajalsko akcijo na našem območju om sicer v Žužemberku. Kot sporoča Mateja Šlajkovec iz OZ RKS Novo mesto, so se krajani in okoličani tudi tokrat izkazali za ljudi, ki so pripravljeni brezplačno pomagati drugim, da ohranijo zdravje oz. rešijo življenje.

Celo presegli so lansko število, saj jih je prišlo kar 74, toliko jih še ne beležijo do zdaj. Devet se jih je odločilo, da se tokrat zapišejo krvodajalstvu in so uspešno darovali kri.

»Veseli nas, da se sodelavci v kolektivih odločijo in skupaj pridejo na odvzem. Prav tako se vsako leto v lepem številu odzovejo tudi zaposleni na občini in tudi tokrat je bilo tako, pridružil se jim je celo župan Jože Papež.« pravi Šlajkovičeva.

Krvodajalcem so v šolski kuhinji prijazne kuharice pripravile dobro malico, pri postrežbi pa so nam pomagale aktivistke KORK.

V OZ RK se zahvaljujejo vsem, ki so danes darovali kri oz. to počnejo celo leto. Želijo lepe in prijazne praznike, v novem letu 2020 pa vse dobro in veliko zdravja.

L. M., foto: OZRKS NM IN KORK Žužemberk