Milena Drnovšek: Zanjo ljudje niso številke.

24.12.2019 | 08:15

Milena Drnovšek iz Zameškega je res prizadevna predsednica KORK Šentjernej.

Šentjernej - Pred vrati je konec leta in božično-novoletni prazniki, ki se jih večina zelo veseli. Nekateri malo manj - osamljeni in bolni, teh pa je največ med starejšimi. Mnogi živijo bolj ali manj pozabljeni, v raznih stiskah in težavah, a najbolj si želijo bližine sočloveka, pogovora, prijazne besede.

Vse to opaža Milena Drnovšek iz Zameškega, tako v svojem domačem okolju, kjer je dejavna kot prostovoljka v Krajevni organizaciji Rdečega križa (KORK) Šentjernej in jo zadnjih šest let tudi vodi, kot pri delu v službi. Po poklicu je diplomirana medicinska sestra, že tri desetletja zaposlena v Splošni bolnišnici Novo mesto, s kratkim obdobjem v patronažni službi vseskozi na internem oddelku, kjer dela s hudo bolnimi pacienti.

Milena, ki si je sicer želela postati vzgojiteljica, pa je bila ta šola takrat žal le v Ljubljani in je zato izbrala medicino, kar ji ni prav nič žal, ima namreč velik čut za sočloveka. V družini Bregarjevih v Šentjerneju so ji privzgojili prave vrednote, kot so delavnost, poštenost, solidarnost, odgovornost. Rastla je s starejšimi, v medgeneracijskem sožitju, kot danes pravimo, in v otroških letih je nemalo časa preživela pri stari mami v Zameškem. Rada ima starejše ljudi, saj so hvaležni, iskreni, polni izkušenj in znanj, ki bi jih radi prenesli na mlajši rod. Pa te priložnosti pogosto sploh nimajo.

Zdaj, v decembrskih dneh, ko Milena skupaj z drugimi prostovoljkami iz njihove organizacije RK po vaseh z novoletnim darilcem pridno obiskuje starejše od 78 let, vidi, kako so veseli pogovora. »Pa še pridi, reče menda vsak, ko se poslavljam. Za vsako vas tako porabiš kar nekaj dni, kajti ne gre, da bi oddal darilo, zaželel lepe praznike in šel. Mnogi mi povedo, da so po cele dni sami, tudi če živijo s ta mladimi. Ti so po službah, popoldne po drugih opravkih in komaj kaj spregovorijo,« pripoveduje Milena.

So pa tudi socialne stiske in kot pravi naša sogovornica, jih je veliko, čeprav šentjernejska občina velja za gospodarsko zelo razvito in z nizko stopnjo brezposelnosti.

Več o delu šentjernejske KORK ter o Mileni Drnovšek, ki je prav v teh dneh ob dnevu prostovoljstva prejela priznanje OZ RK Novo mesto za požrtvovalno delo, si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj