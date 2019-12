Uničili ročno bombo

24.12.2019 | 07:00

Bombe v rokah pirotehnika (foto: arhiv)

Sinoči ob 19.52 uri sta v Lučah, občina Grosuplje, pripadnika državne enote za varstvo pred NUS na kraju najdbe uničila italijansko ročno bombo iz druge svetovne vojne. Pomoč pri zavarovanju območja in požarno varnost so opravili gasilci PGD Luče in policisti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRNIČ na izvodu PROTI LOKVAM, KZ TREBNJE.

- od 8:30 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU na izvodu TREBANJSKI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.