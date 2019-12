Božična poslanica škofa Glavana: Vsako življenje je vredno življenja

24.12.2019 | 10:15

Novomeški škof msgr. Andrej Glavan: "Za kristjane je božič praznik veselja in upanja."

Novo mesto - Bliža se božič, tradicionalni krščanski praznik, ki ga v katoliških in protestantskih državah praznujeno 25. decembra kot spomin na rojstvo Jezusa Kristusa.

Po številnih domovih bodo danes zvečer, na predvečer božiča, postavljali jaslice, ki predstavljajo Jezusovo rojstvo v Betlehemu. Prav tako bo danes čas za postavljanje božičnega drevesca.

Za kristjane je to praznik veselja in upanja, kot v letošnji božični poslanici pravi tudi novomeški škof msgr. Andrej Glavan.

Jaslice v spomin na rojstvo Jezusa Kristusa.

»Kristjani verujemo, da se je z Jezusovim rojstvom, z njegovim vstopom v zgodovino Bog nepreklicno povezal, zavzel za svet in človeka. Božični praznik nam kliče z vso blago močjo: »Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.« (Jn 3,16)

Bog je prišel med nas in nam sporoča, da je tudi življenje v težavah in preizkušnjah smiselno in vredno, da ga živimo. Še več, vsako življenje, naj je še tako bedno, nosi v sebi obljubo večnosti in neskončne sreče pri Bogu. Bog nam je v prvi sveti noči prišel vlit novega poguma, volje do življenja, tolažbo in poziv k zvestobi v dobrem. Učlovečeni Božji Sin nam je prišel pokazat, s kakšnim zaupanjem v Boga, njegovega Očeta, naj sprejemamo preizkušnje, s kakšno ljubeznijo naj odpuščamo vsem, tudi tistim, o katerih mislimo, da so krivi za našo nesrečo. Če se bomo dali tako potolažiti in poučiti od betlehemskega otroka, nam bo podelil tisti notranji mir, ki so ga vsem ljudem, ki so Bogu po volji, v sveti noči obljubljali angeli,« v poslanici med drugim pravi škof Glavan, ki vsem, zlasti pa bolnim, ostarelim in osamljenim, želi blagoslovljene božične praznike, v novem letu 2020 pa zdravja, zadovoljstva, sreče in uresničitev vsega, kar si iz srca želite, in naj bi bilo v vaš duhovni in telesni blagor.

Celotno škofovo poslanico si lahko preberete v priponki.

Maša za domovino

Ob bližnjem državnem prazniku dnevu samostojnosti in enotnosti je bila preteklo soboto v novomeški stolnici maša za domovino. Udeležilo se jo je lepo število županov s področja novomeške škofije, predstavniki vojske, vojaškega vikariata, Gasilske zveze Slovenije, novomeške univerze in policijskega društva Sever. Pri maši je prepeval stolni zbor Ignacij Hladnik.

Pred začetkom maše so zapeli državno himno, nato so skavti prinesli Luč miru iz Betlehema, kot simbol, da si moramo tudi v naši domovini prizadevati za mir in medsebojno sožitje. Prav to je v nagovoru izpostavil tudi škof Andrej Glavan - da si med ljudmi ne moremo misliti enotnosti brez napetosti in razlik. Te napetosti so pravzaprav vir nenehne rasti. Zato si je potrebno tudi v družbenem življenju prizadevati za edinost v različnosti.

Celotno pridigo si preberite na povezavi: https://www.skofija-novomesto.si/sl/novice/masa-za-domovino-2019/1841

Po maši je v prostorih škofije sledilo pozdravno srečanje za vse povabljene goste.

Bogoslužja novomeškega škofa Andreja Glavana v božičnem času so:

- 25. 12. ob polnoči – božična polnočnica v novomeški stolnici

- 25. 12. ob 10.30 – božična dnevna maša v novomeški stolnici

- 25. 12. ob 15. uri - škofova maša v Domu starejših v Novem mestu

- 27. 12. ob 10. uri - škofova maša v Domu starejših v Metliki

Med pomembnejšimi bogoslužji v novomeški škofiji omenimo še tradicionalno mašo v spomin smrti blaženega Alojzija Grozdeta v župnijski cerkvi na Mirni na prvi dan novega leta. Po maši sledi molitev pri znamenju na kraju mučeništva ob potoku Vejeršca.

V priponki nagovor škofa, ki ga je imel pri maši za domovino v novomeški stolnici, ki se jo je udeležilo več županov in predstavnikov javnega življenja s področja novomeške škofije.

Besedilo in foto: L. Markelj

