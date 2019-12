Pretepel ženo

24.12.2019 | 09:10

Foto: Arhiv DL

Včeraj so policisti na Dolenjskem posredovali zaradi nasilja v družini. 37-letni moški je v prisotnosti otrok žalil svojo ženo, jo pretepel in poškodoval. Žrtev je pomoč poiskala v bolnišnici, policisti pa so nasilnežu izrekli prepoved približevanja žrtvam. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Osumljenca bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Pijan in brez veljavne vozniške

Sevniški policisti so med kontrolo prometa v Krmelju ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 22-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,60 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli sedem tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Bizeljskega in Grobljah pri Prekopi včeraj izsledili in prijeli šest državljanov Iraka in državljana Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki s tujci še niso zaključeni.

M. Ž.