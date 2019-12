Še sreča, da tam ni bilo nikogar

24.12.2019 | 11:45

Kombi se je zaletel v trgovino. (Foto: M. G.)

Kočevje - S temi besedami so ob koncu tedna, malo pred sedemnajsto uro, mimoidoči v bližini semaforiziranega križišča na Trgu zbora odposlancev v neposredni bližini stičišča Ljubljanske in Roške ceste zrli v kombi, ki je trčil v vrata trgovine Mat. 36-letni voznik se je pripeljal po Ljubljanski cesti, v križišču naj bi nameraval zaviti desno, a ga je obšla slabost, zato je izgubil oblast nad vozilom in zapeljal kakšnih 30 metrov naravnost.

Sreča je, tako pravijo priče, da ni zadel v vozila, ki so peljala po desnem pasu v smeri Roške ceste. Trčil je v semafor in ga podrl, vozilo pa se je po trku v vrata trgovine ustavilo na pločniku, na katerem ravno tedaj ni bilo nikogar.

Voznika so odpeljali v Zdravstveni dom Kočevje, policija pa bo ugotovila okoliščine prometne nesreče. Vsaj do prvega tedna po novemu letu bo na tem križišču promet prilagojen.

M. Glavonjić