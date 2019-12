To so najboljši športniki leta

24.12.2019 | 15:00

Najboljša športnica v letu 2019 je taekwondoistka Renata Mavrič, najboljši športnik pa rokometaš Nik Pirnat. (Foto: G. S.)

Eipa leta so starejši dečki Rokometnega kluba Sviš Ivančna Gorica.

Slavnostni govornik ma. Ivan Sivec

Člani Boksarskega klua Boxeo iz Novega mesta in člani ivanškega kluba tajskega boksa Nak Muay so borilni veščini obiskovalcev prikazali v boksarskem ringu.

Stična - Najboljša športnica v občini Ivančna Gorica za iztekajoče leto je postala taekwondoistka Renata Mavrič, najboljši športnik rokometaš Nik Pirnat, ekipa leta pa starejši dečki Rokometnega kluba Sviš Ivančna Gorica. Najboljše športnike leta so razglasili včeraj na tradicionalni prireditvi ob prazniku dneva samostojnosti in enotnosti, so sporočili iz občine.

Letošnji slavnostni govornik na prireditvi, ki sta ga pripravila ivanški občina in zveza športnih organizacij, je bil slovenski pisatelj mag. Ivan Sivec, ki se je v nagovoru ozrl na bogato slovensko zgodovino in velike trenutke, ki jih preživljamo. »Lep slovenski pregovor pravi: Ni dobro če človek ne praznuje, če človek ne pozna praznika. Celo tako pravi, gorje hiši, ki ne pozna praznika. Toda hiša je premalo, biti mora dom. Dom v svojem družinskem krogu in dom v širšem krogu, to pa je naša domovina«, je uvodoma poudaril.

Kot je dejal, vsak narod sloni na jeziku, pa tudi na drugih vrednotah, ki izhajajo iz tega. To so kultura, glasba, gospodarstvo in šport. »V sedanjem času je zagotovo eno od osnovnih stvari, ki daje lahko Slovencem samozavest – šport. Po izjemnih uspehih naših športnikov in še mnogih drugih športnih središčih nas pozna ves svet. Mi se niti ne zavedamo, da tako majhna država, ki je je komajda za predmestje svetovnih prestolnic, dosega tako izjemne rezultate. Vsekakor nam je lahko jezik, kultura, glasba, šport na naši poti vlila precej več samozavesti, kot jo imamo, predvsem za jezik pa moramo paziti, da ga ne preplavi angleščina. Svet je v svoji globalizacije res postal majhen, res smo ena najmanjših evropskih držav, pa vendar prinašamo v evropski dom toliko vrednot, da drugi lahko samo strmijo, mi pa si z njimi lahko postavimo ob bok mnogim drugim – tako imenovanim – velikim narodom«, je zaključil Sivec

Vrhunec prireditve je bila podelitev priznanj najboljšim športnikom v letošnjem letu vseh starostnih kategorij. V kategoriji mlajših deklic in dečkov sta športnika leta postala plezalka Neža Zajc in motokrosist Žan Oven, med starejšimi deklicami in dečki atletinja Pia Lebar in motokrosist Jaka Peklaj, med mladinkami atletinja Tjaša Zajc, med mladinci motokrosist Jan Pancar, v članski kategoriji že omenjena Mavričeva in Pirnat, med veterani pa kolesarka Vida Ceglar. Naziv najboljše športne ekipe je pripadel ekipi starejših dečkov RK SVIŠ Ivančna Gorica, Slavko Globokar in Miran Slana pa sta prejemnika priznanja za dolgoletno delo v športu. Plaketo ob jubileju je prejel tudi Klub tajskega boksa Nak Muay, ki slavi deseto obletnico delovanja, so nanizali v sporočilu za javnost.

Leto 2019 je bilo v občini Ivančna Gorica zaznamovano tudi z nekaterimi dosežki v boksu in tajskem boksu. Prav zato je bila med gosti tudi ena najboljših slovenskih boksark in občanka Ivančne Gorice Vida Rudolf. Zanimiv pogovor je z njo vodil predsednik ZŠO Ivančna Gorica Mitja Hren. Boksarki, ki trenira pod taktirko Dejana Zavca, je izročil posebno priznanje zveze športnih organizacij.

Sklepni del prireditve je minil v znamenju prazničnega voščila župana Dušana Strnada. Dogajanje so z nastopom obogatili plesalci Plesnega kluba Guapa, otroški pevski izbor OŠ Stična in gostja pevka Tinkara Kovač. Za popestritev so poskrbeli člani Boksarskega klua Boxeo iz Novega mesta in člani domačega kluba tajskega boksa Nak Muay, niti prireditve pa je pletla letošnja prejemnica naziva Ambasador občine Ivančna Gorica Dragica Šteh.

M. Ž., Foto: G. Stopar

