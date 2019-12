Splav se je zagozdil v most

24.12.2019 | 18:35

Foto: arhiv DL

Z novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da se je ob 8.50 pri naselju Otočec, občina Novo mesto, zagozdil splav v nosilce mostu. Gasilci GRC Novo mesto so splav s pomočjo avtodvigala in traktorja z gozdarskim vitlom potegnili do brežine in ga privezali. Za odstranitev bo poskrbel lastnik splava. Delavec cestnega podjetja je v času intervencije postavil cestno signalizacijo.

Pomagali onemogli osebi

Ob 12.12 so v naselju Črmošnjice, občina Semič, gasilci PGD Črmošnjice in PGD Semič s tehničnim posegom odprli vrata hiše in omogočili reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj vstop v stanovanje kjer je bila starejša onemogla oseba.

Ni nevarnosti za stanovanjski objekt

Z brežiškega regijskega centra za obveščanje pa so v sporočilu za javnost zapisali, da so bili včeraj obveščeni o tem, da na Cesti Ilije Gregoriča na Senovem, občina Krško, plaz ogroža stanovanjski objekt. Plazišče v velikosti 50 x 10 m so si danes ogledale pristojne službe ter ocenile, da večja nevarnost za stanovanjski objekt trenutno ne obstaja.

Prečrpavali vodo

Ob 11.01 so na Planinski cesti v Sevnici gasilci PGD Sevnica iz jaška dvigala izčrpali dva kubična metra vode.

R. N.