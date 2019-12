Kvatropirci z Barbaro Pirh navdušili do zadnjega kotička polno dvorano

24.12.2019 | 19:15

Kvatropirci z Barbaro Pirh (Foto: Jan Drenik)

Šmarjeta - Do zadnjega kotička napolnjena dvorana v Šmarjeti, nasmeh na obrazih ljudi, praznično veselje in neverjetna energija na odru. Za vse to so poskrbeli Kvatropirci, voditeljica in glavna idejna vodja projekta ter organizatorka dogodkov Barbara Pirh ter glasbeni gost Gašper Rifelj. Nad celotnim dogodkom je bil navdušen tudi župan občine Šmarješke Toplice mag. Marjan Hribar, ki je na koncertu užival skupaj s svojo ženo Simono. Neverjeten občutek je bil, ko je cela dvorana v en glas zapela zimzeleno Na božično noč, ob koncu pa je voditeljica pozvala občinstvo, da vstane, nameni sebi in drugim kakšen poljub in odpre srce ob legendarni pesmi Silvestrski poljub.

Dogodek so poimenovali Praznična pravljica s Kvatropirci in Barbaro Pirh in res je bilo pravljično. Kvatropirci so trenutna najbolj popularna moška vokalna skupina v Sloveniji in skorajda ne mine dan brez nastopa. Za svoje jih je vzel tudi estradnik slovenske glasbene scene Jan Plestenjak, ki je z njimi razprodal tudi dva praznična koncerta v Cankarjevem domu. V naslednjem letu nam bodo Kvatropirci postregli tudi s svojo prvo zgoščenko, katere naslov so že izdali, DO : ZDAJ. Barbaro Pirh pa poznamo kot dolgoletno radijsko in televizijsko voditeljico, voditeljico na mnogih dogodkih, organizatorko in tudi trdoživo športnico. Vsak dogodek, ki se ga loti, želi narediti drugačnega od ostalih in v vsakega zato vloži veliko sebe. Tudi ta v Šmarjeti je bil poseben, zato je privabil tudi veliko ljudi iz okoliških občin, v občinstvu pa so bili tudi ljudje iz Primorske, Štajerske in tudi sosednje Hrvaške.

Obiskovalci so se lahko pred, med in po dogodku posladkali s čokoladnimi dobrotami in pogreli s toplimi napitki ter tudi tistimi malo hladnejšimi. V popoldanskem času je otroke razveselil Božiček ter prava prednovoletna predstava. Bili so ustvarjalni, igrivi, za spomin pa domov odnesli lepo fotografijo s svojim dobrotnikom.

V Šmarjeških Toplicah v petek ob 17. uri pripravljajo praznični tek ob baklah, veselijo pa se tudi silvestrovanja na prostem v Šmarjeti z ansamblom Valovi, voditeljico Barbaro Pirh, slavnostnim odštevanjem župana mag. Marjana Hribarja in nazdravljanja z lokalno penino vinarstva Cvelbar. Uradni organizator dogodkov je ZKTŠ Šmarješke Toplice.

