Zagorelo na božični večer

25.12.2019 | 08:00

Ob 22.42 je v naselju Mrčna sela v občini Krško zagorel stanovanjski objekt. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Kamen so požar pogasili, iznesli plinsko jeklenko iz objekta in preprečili širitev požara na sosednje objekte. V požaru so se tri osebe nadihale dima, dve osebi so reševalci NMP Krško oskrbeli na kraju eno pa prepeljali v SB Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 21.30 se je na območju med občino Bistrica ob Sotli in Kozje začela iskalna akcija za osebo, ki je zašla in bila poškodovana. V iskalni akciji, ki jo vodi policija sodelujejo gasilci PGD Bistrica ob Sotli, gorski reševalci GRS Celje in občani.

Ob 15.54 so na Trgu rudarjev na Senovem, občina Krško, gasilci PGD Senovo nudili pomoč reševalcem NMP Brežice pri prenosu obolele osebe.

B. B.