Od kod se je v službo vozila nekdanja ravnateljica?

25.12.2019 | 08:55

Viktorija Rangus in njen odvetnik Žiga Podobnik (Foto: J. A.)

»Kriminalistka je pri zbiranju obvestil prekoračila pooblastila, obtožbe, da sem zlorabila pravico do povračila potnih stroškov, pa ne držijo. Ovadba je bila sestavljena predvsem zato, ker sem bila kandidatka za ravnateljico na Osnovni šoli Šentjernej,« je v uvodu svojega zagovora na okrožnem sodišču v Novem mestu prejšnji teden pripovedovala Viktorija Rangus.

Tožilstvo namreč Rangusovi očita, da je od novembra 2011 do maja 2014 na šoli, kjer je bila zaposlena, uveljavljala stroške za prevoz na delo iz Ljubljane, dejansko pa naj bi živela pri mami v Gorenjem Maharovcu.

Rangusova je na sodišču povedala, da se je julija 2011 odselila od moža in se preselila v Ljubljano, kjer si je kupila stanovanje, da pa je bila skoraj vsak dan tudi na obisku pri mami v Gorenjem Maharovcu, saj so doma vsi zelo navezani drug na drugega. Mamo naj bi redno obiskovala po pouku, po tistem, ko leta 2013 ni bila ponovno imenovana za ravnateljico, pa občasno tudi pred poukom, saj je kot učiteljica telovadbe delo ob nekaterih dneh začenjala šele okrog 9. ure. Mamo je obiskovala tudi ob nedeljah, ko se je v Gorenji Maharovec pripeljala iz Ljubljane, potem pa je pri mami prespala in šla naslednji dan v službo. »Če sem en dan prej prišla v Šentjernej, to ni razlog, da si ne bi dala obračunati potnih stroškov,« je v zagovoru povedala Rangusova, ki je v preiskavi sicer trdila, da v takih primerih ni priglašala potnih stroškov.

Rangusova je v svojem zagovoru večkrat poudarila, da je kriminalistka, ki je preiskovala ta primer, uradne zaznamke priredila po svoje, zato je sprva celo zahtevala izločitev teh zaznamkov iz sodnega spisa, a je na pojasnilo sodnice Betke Šimc, da uradni zaznamki ne štejejo kot dokaz, na katerega lahko sodnik opre svojo odločitev, od te zahteve odstopila. Je pa predlagala, naj sodišče zasliši tudi njenega moža, ki naj bi laguno, s katero se je vozila na delo, občasno uporabljal v letih 2011 in 2012. Sploh novembra in decembra leta 2012 naj bi Rangusova za prevoz na delo uporabljala mitsubishi pajera, in sicer zato, ker je bilo tisto zimo veliko snega. Ko jo je tožilka Andrejka Dvornik vprašala, zakaj pajera ni omenila že prej, je dejala, da je ni o tem nihče nič vprašal.

V preiskavi je namreč policija pri podjetju TPV Avto pridobila listine o opravljenih servisih na laguni, iz katerih so razvidni prevoženi kilometri. Prav tako so policisti in tožilstvo od Telekoma pridobili podatke, prek katerih oddajnikov je komuniciral njen telefon v času, ko je Rangusova priglaševala stroške za prevoz na delo iz Ljubljane. Te podatke bo tožilstvo predvidoma predstavilo v nadaljevanju sodnega postopka.

Rangusova je v zagovoru pojasnjevala tudi srečanje s policisti, ki so ji 13. marca 2014 – bil je četrtek – v bližini mamine hiše zaradi vožnje s poledenelimi šipami v jutranjih urah napisali denarno kazen. Rangusova je zatrdila, da šipe njenega avtomobila takrat niso bile zaledenele, saj je bilo zunaj 7 stopinj Celzija, je pa kazen vseeno plačala. Na vprašanje sodnice, zakaj je to storila, če ni storila prekrška, je odgovorila, da zato, ker bi bila kazen v primeru, da je ne bi plačala, na koncu še višja. Pojasnila je še, da je tisto noč res prespala pri mami, in sicer zato, ker so imeli na šoli športni dan, povračila za prevoz na delo pa za tisti dan ni uveljavljala.

Policisti so se, kot izhaja iz preiskave, z Rangusovo v Gorenjem Maharovcu pogovarjali tudi 20. februarja 2014, ko so opravljali poostren nadzor v zvezi z vlomi v Šentjerneju in okolici. Kot izhaja iz uradnega zaznamka, je Rangusova k patrulji pristopila okoli 18. ure, po kratkem pogovoru pa naj bi odšla k hiši svoje mame. Da je šlo res za Rangusovo, naj bi potrdili biometrični podatki, kar je Rangusova označila za izmišljotino. »Nikoli se nisem pogovarjala s policijsko patruljo. Naj dostavijo dokaze za potrditev identitete,« pravi Rangusova.

O tem, ali v resnici prebiva v Ljubljani, so policisti preverjali tudi pri enem od sosedov na ljubljanskem naslovu Viktorije Rangus. Kot je zapisano v uradnem zaznamku, je sosed policistu takrat povedal, da je Rangusova med tednom pogosto odsotna, saj običajno odide v ponedeljek zjutraj in se vrne ob petkih.

Sodišče bo navedbe iz uradnih zaznamkov preverilo na zaslišanjih, sojenje pa se bo nadaljevalo po novem letu.

Članek je bil v Dolenjskem listu objavljen 19. 12. 2019.

Boris Blaić