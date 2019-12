Audi Q7 za dijake šolskega centra

25.12.2019 | 10:05

Audi Q7

Novo mesto - Podjetje Porsche Slovenija je Šolskemu centru Novo mesto v okviru tehničnega sponzorstva in kot izobraževalni pripomoček v ponedeljek predalo šolski avtomobil Audi Q7. Avta sicer ni možno registrirati in uporabiti v prometu, podjetju Porsche Slovenija pa ga je posredoval koncern Volkswagen.

Direktor Šolskega centra Novo mesto Matej Forjan je povedal, da bodo z omenjeno donacijo dijakom Srednje strojne šole, ki izobražuje tudi avtoservisne tehnike, omogočili spoznavanje vgrajenih sistemov, sklopov in komponent. Na avtomobilu najvišjega cenovnega razreda z bogato dodatno opremo bodo lahko izvajali meritve tudi tipičnih parametrov ter simulirali vzdrževanje in popravila.

Tako bodo okrepili kakovost svojega izobraževanja, hkrati pa dijake navdušili z vozilom, ki vsakomur ni na voljo, je še dejal.

Podarjeno vozilo dijakom ne bo pomenilo le motivacijo, ampak jim bo predvsem omogočilo vajo raznih popravil sklopov podvozja, zavornega in pogonskega sklopa, kasneje pa tudi diagnostike, je pojasnil vodja medpodjetniškega izobraževalnega centra Šolskega centra Novo mesto in tamkajšnji predavatelj Mitja Veber.

To pa ni edina tovrstna donacija. Novomeški Revoz jim je nedavno podaril 40 motorjev Renaultovega avtomobilskega modela twingo.

V Porsche Slovenija želijo s podobnimi donacijami mlade spodbudili za poklice v avtomobilizmu, predvsem za avtomehanike, kleparje in ličarje, je pojasnil direktor poprodaje družbe Porsche Slovenija Gregor Terglav. Šolam so do zdaj podarili deset različnih vozil, načrtuje pa še podobne donacije. Zavedajo se tudi pomena prehoda na električna vozila in da bodo morali v tej smeri storiti več.

Q7, ki ga je prejel novomeški šolski center, je star približno 10 let in brez številke šasije. Namenjen je izključno šolskim potrebam in v cestnem prometu ni uporabno. Opremljen je z najsodobnejšimi sistemi za pomoč vozniku, v vozilo je vgrajen 4,2 litrski motor. Podoben nov avti bi stal nekaj več kot 100.000 evrov, poroča STA.

B. B.