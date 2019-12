FOTO: Jaslice pri frančiškanih v Novem mestu vabijo

26.12.2019 | 10:05

Skupina mladih se je tudi letos zagnano lotila priprave jaslic v frančiškanski cerkvi v Novem mestu. Na sliki: postavljanje figur.

Benjamin Drenik in Eva Vovko.

Škatle, polne figur

Jaslice, zadaj šotor s sveto družino (ob našem obisku pred božičem v njej še manjka dete)

Takole so uprizorili zimo

Rdeča nit je napeljana iz šotora s sv. družino (ob našem obisku pred božičem je v njej še manjkalo dete) do vsake figure v jaslicah.

Novo mesto - V mnogih slovenskih domovih ta čas stojijo jaslice in s svojo skrivnostno govorico o rojstvu Odrešenika nagovarjajo ljudi k veselju do življenja, ljubezni, miru, hvaležnosti za družino, prijatelje, vse dobro. Jaslice, ki govore o božični skrivnosti božjega rojstva na najbolj neposreden način, so v krščanskem svetu nepogrešljiv del praznovanja.

Beseda jaslice dobesedno pomeni »jasli«, mesto jaslic, to je Betlehem, pa pomeni »hiša kruha«. Jaslice nas tako spominjajo, da je Jezus hrana, kruh življenja.

Med božičem in svečnico so jaslice zaživele seveda tudi v naših cerkvah, kjer so najpogosteje na ogled »klasične«. Med najbolj obiskanimi so gotovo jaslice pri frančiškanih v Novem mestu, saj so vedno zelo velike in zanimive. V prazničnem letu, ko obeležujemo 550 let prihoda frančiškanov v dolenjsko prestolnico, smo se v decembrskih dneh pridružili mladim postavljavcem. V pripravo jaslic so vložili veliko truda, časa, domišljije in navdušenja.

Mladi prevzeli delo

Jaslice pri frančiškanih so že nekaj let v domeni članov mladinske veroučne skupine. Gre za dokaj stalno ekipo, ki se seveda dopolnjuje. Kot pravita dva izmed njih, Benjamin Drenik in Eva Vovko, ki so jima frančiškani letos zaupali vodenje, se trudijo vsakič znova pripraviti lepo in zanimivo postavitev. Konkretno se delo prične kakšne tri tedne pred božičem. Postavijo ogrodje iz miz, raznih palet in podobnega, da se ustvari razgiban teren. Znana morajo biti že tudi jezera, potočki, lučke… Na vrsto pridejo fantje, ki se spoznajo na elektriko, napeljavo vode ipd., skratka na tehnične zadeve. Ko je vse to narejeno, je treba teren, poln kablov, prekriti z mahom. Tega se mladi fantje in dekleta spravijo nabirati že novembra, da jih prej ne preseneti sneg in bi ostali brez zelo pomembnega materiala. Benjamin pove, da ga že nekaj let prinesejo iz kočevskih gozdov na Bazi 20 in letos so ga nabrali kar 16 velikih vreč za smeti.

Sledi postavljanje figur, od pastircev, otrok, živali, hišk, orodja… Vse to frančiškani hranijo v mnogih škatlah v omarah. Več o pripravah in o dveh rdečih nitih letošnjih jaslic - predstavljajo vse štiri letne čase, dobesedno pa rdeča nit od Jezusa iz hlevčka vodi prav do vsake človeške figure v jaslicah, v čemer se skriva simbolika, saj nas Jezus vse povezuje, pa si preberite v jutrišnji izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: L. Markelj

