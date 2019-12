Jutri še velika novoletna nagradna križanka

26.12.2019 | 16:40

Novo mesto - Po čem si boste zapomnili leto, ki se izteka? Vsak ima svoj odgovor, Dolenjski list pa že desetletja tedensko odgovore poišče med prebivalci širše regije in tudi v zadnji številki leta, ki bo zaradi praznikov tako kot prva v novem letu izjemoma izšla v petek in ne že v četrtek, je tako.

V jutrišnji tiskani izdaji regionalnega tednika si boste lahko med drugim prebrali intervju s Petrom Svetino, varuhom človekovih pravic, prinašamo pa tudi odgovore na vrsto drugih vprašanj iz lokalnega okolja: Zakaj so kriminalisti več kot leto dni obiskovali novomeško občino in kaj so na koncu ugotovili? Zakaj je šentjernejski občinski svet zavrnil sodelovanje pri projektu Cero-DBK, četudi bo ta stal na območju njihove občine in četudi nimajo zagotovil, da jih bo vzel konkurenčni krški Kostak? Zakaj v proračunu občine Šentrupert ni dovolj denarja za občinske razpise za društva ali za materialne stroške domače šole? Zakaj so Črnomaljci zavrnili predlagane cene domače komunale? … Odgovori vas čakajo v novem Dolenjskem listu.

Zadnja letošnja številka v besedi in sliki prinaša še mnogo drugih domačih zgodb in zanimivosti, tradicionalno pa vas v tokratni izdaji čaka še velika novoletna nagradna križanka!

Lepe praznike želimo in v prihajajočem letu čim več dobrih novic!

uredništvo