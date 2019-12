S 3D-tiskalnikom tiskajo tudi hrano

26.12.2019 | 14:00

Skupino Aklih sestavljajo Domen Gregorič, Jan Ravbar, Miha Hrenk in Hana Železnik. (Foto: R. N., arhiv DL)

3D-tiskalnik je uporaben pripomoček mladih oblikovalcev. (Foto: R. N., arhiv DL)

Zabrdje - Sejem Maison et Objet, ki je septembra potekal v Parizu, velja za enega najpomembnejših francoskih sejmov sodobnega oblikovanja in opreme. Na njem so se v organizaciji Centra za kreativnost predstavili tudi slovenski oblikovalci in neodvisni proizvajalci pohištva, med drugim so svoje inovativne izdelke na ogled postavili mladi oblikovalci podjetja Aklih iz Zabrdja, ki so v preteklosti že večkrat opozorili nase, s sodelovanjem na takšnih razstavah pa si želijo odpreti vrata tudi na zahteven trg v tujini.

Na pariškem sejmu so se javnosti predstavili z dvema produktoma, stojalom za dežnike, ki je izdelano iz betona in 3D-tiska, odlikuje pa ga tudi edinstven dizajn, ter svetilkami, poimenovanimi Cup, saj so videti kot skodelice, omogočajo pa štiri različne pozicije postavitve. Izdelujejo jih sami s 3D-tiskalnikom, pravi Domen Gregorič, poleg katerega podjetje Aklih sestavljajo še Jan Ravbar, Miha Hrenk in Hana Železnik, po potrebi pa sodelujejo še z nekaterimi zunanjimi sodelavci.

Ko so se pred leti začeli ukvarjati s 3D-tiskom, so skoraj orali ledino pri nas. »Ta tehnologija je bila pred leti pri nas še dokaj nerazvita. Sedaj je to povsem drugače. 3D-tiskalnik je pripomoček, ki ga uporabljamo kot navaden tiskalnik,« pravi Gregorič. 3D-tiska sedaj niti ne oglašujejo toliko, temveč jim ta tehnologija predvsem služi za lasten razvoj. »Smo hitri in inovativni, kar nam daje prednost pred konkurenco,« še dodaja.

Pred leti so razvili modularno urbano opremo Moment z napredno tehnologijo. Ulične klopi, količki, svetila in korita niso le oblikovno, temveč tudi tehnološko dovršen izdelek. V praksi to pomeni, da če sedemo na njihovo klop, na njej lahko polnimo telefon, se povežemo z internetom, poleg tega pa lahko z dotikom spremenimo moč in barvo svetlobe. Zelo zanimive so njihove svetilke in zvočniki, ki so jih izdelali s 3D-tiskalnikom, pritrditi jih je mogoče na strop ali steno, lahko pa bi jih imeli tudi na mizi, pri čemer predhodna električna napeljava sploh ni potrebna.

S 3D-tiskalnikom združujejo znanje tehnologije, oblikovanja, umetnosti in celo hrane. So prvi v Sloveniji, ki so skupaj z Gostilno Repovž pripravili kulinarični dogodek, na katerem so gurmanom na krožnik ponudili ekološko pridelane sestavine, postavljene s 3D-tiskalnikom. Za krožnike, okrašene s 3D-tiskano grahovo pasto, so prejeli tudi priznanje za inovativnost. »Sliši se zelo futuristično. Podobno je kot, da bi imel cev, napolnjeno z vodo, ki bi jo kontrolirano premikali po neki površini. Le da smo mi uporabili grahovo oz. korenčkovo pasto,« razloži Gregorič. Tega sicer ni veliko, a vsake toliko časa jih kdo povabi k sodelovanju.

Če so se pred leti veliko posvečali razvoju lastnih tehnično in oblikovno dovršenih izdelkov, sedaj delajo predvsem za druge naročnike. »Povezujemo se z nekaterimi podjetji, ki jim pomagamo pri oblikovanju, snovanju in prepoznavnosti že obstoječe ali nove blagovne znamke,« pravi Gregorič. Za podjetje Snow Monkey so denimo razvili blagovno znamko, ki so jo postavili iz nič. »Vse od logotipa, vizualizacije, podobe produkta do izdelave spletne strani je naše delo,« ponosno pove Gregorič. V Zabrdju, kjer ustvarjajo, imajo vse potrebno, celo fotografski studio, da lahko idejo pripeljejo do končnega izdelka.

Njihovi naročniki so slovenska podjetja, med drugim sodelujejo s podjetjem Plastika Bevc, Gostiščem Repovž, podjetjem Bevec, Snow Monkey, Kmetijo Škrjanec, Senčila Medle in drugimi. Prepoznavni so po svoji natančnosti, kakovosti in dovršenosti. Želijo si, da je vsak izdelek, ki ga naredijo poseben, drugačen in napreden. Na vprašanje, zakaj so izbrali ime Aklih, odgovarjajo, da so bile vse domene že zasedene, angleškega imena pa niso želeli. Tako so našli besedo aklih, ki si jo Dolenjci nekako lastimo, čeprav jo poznajo po vsej Sloveniji. Beseda pooseblja tudi njihovo delo – natančen, izbirčen. Pa tudi tujci z njeno izgovorjavo nimajo težav, pripoveduj Gregorič.

Čeprav so sedaj osredotočeni na razvijanje blagovnih znamk za druga podjetja, še vedno tudi sami veliko časa vložijo v razvoj in oblikovanje lastnih produktov. Svoje znanje ves čas nadgrajujejo, o njihovem uspešnem delu pa pričajo tudi številna osvojena priznanja in nagrade.

Članek je bil objavljen v 50. številki Dolenjskega lista z dne, 12. december 2019.

Rok Nose