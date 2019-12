Na prehodu v peško

26.12.2019 | 20:05

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

S PU Ljubljana so danes sporočili, da se je v torek okoli 9.30 v centru Ivančne Gorice zgodila prometna nesreča, ker voznica osebnega vozila ni upoštevala prednosti in je na prehodu za pešce trčila v peško, ki je pravilno prečkala vozišče. Peška je bila v nesreči lažje poškodovana, voznici pa so policisti izdali plačilni nalog.

Zagorela še drva ob peči

Dežurni na številki 112 poročajo, da so se sinoči ob 19.48 v naselju Ostrožnik (občina Mokronog-Trebelno) vnele saje v dimniku in zagorela so drva pred krušno pečjo v stanovanjski hiši. Gasilci PGD Mokronog in PGD Sveti Križ so ogenj pogasili, izpraznili peč, prezračili prostore, opravili pregled s termovizijsko kamero ter odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Z avtom na bok

Danes ob 14.41 se je na cesti Novo mesto- Trebnje v bližini naselja Dolenje Karteljevo osebno vozilo prevrnilo na bok. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč poškodovanemu vozniku do prihoda reševalcev, pomagali vlečni službi ter usmerjali promet. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. M.