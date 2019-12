FOTO: Trlo se je obiskovalcev

27.12.2019 | 08:00

Včeraj je bil Zavinek res zelo obiskan - mlado in staro je prišlo na božično-novoletni koncert ob dnevu enotnosti in samostojnosti.

Nastopili so Preloški muzikanti, na desni župnik Tone Dular, ki je nagovoril zbrane.

Jože Kapler

Brigita Šuler

Gasilska vas je novost letošnje okrasitve v Zavinku.

Zavinek - Zavinek, pravljično okrašena vas v škocjanski občini, ki od sobote, ko so prižgali lučke, spet privablja številne obiskovalce, je bila včeraj zvečer cilj mnogih Dolenjcev in drugih.

Kot je že tradicija, so na dan enotnosti in samostojnosti naše države, povabili na kulturno prireditev na prireditveni prostor v starem podu. Pravzaprav po besedah škocjanskega župana in Zavinčana Jožeta Kaplerja, tako množičnega obiska že dolgo ne pomnijo, »kar je najlepša nagrada za organizatorje, ki se res nesebično trudijo.«

Božično-novoletni koncert je s slovensko himno Zdravljico začela pevka Brigita Šuler, ki je kasneje zapela še kar nekaj domoljubnih pesmi, pa tudi svojih avtorskih. S slovensko pesmijo in tudi božičnimi skladbami so občinstvo v mrzlem večeru ogreli še: pevska skupina Folklornega društva Kres Li-La, Preloški muzikanti, Ansambel Petan in najmlajši domačini, recitatorka Ema Medved in Ema Kapler na violini.

Župan Jože Kapler je v svojem nagovoru zbranim poudaril pomembnost odločanja Slovencev leta 1990 za samostojno pot, ko smo na referendumu pokazali neverjetno enotnost. »Podoben odstotek kot Slovencev se je takrat tudi 93 odstotkov prebivalcev takratne Krajevne skupnosti Škocjan odločilo za samostojnost Slovenije. Zapihal je veter demokracije, razvoj in napredek. Veliko smo v tridesetih letih dosegli, a želimo si še boljše Slovenije,« je dejal in vsem čestital ob državnem prazniku ter zaželel vse dobro v letu 2020.

Spomnil je tudi na pomembne škocjanske rojake, ki so vsak v svojem času imeli vizijo in pogum, da nekaj naredijo: misijonarja dr. Ignacija Knobleharja, slovničarja, pisca in prevajalca šolskih in nabožnih knjig Frana Metelka, katerega spominsko leto bodo obeležili v letu 2020, in Franca Jermana, ki je zbiral podpise za Zedinjeno Slovenijo.

Občinstvo je z izbranimi besedami ob prazniku sv. Štefana in dnevu enotnosti in samostojnosti nagovoril domači župnik Tone Dular.

Prireditev je povezovala Damjana Kirar.



Zavinek vabi na ogled vse do 6. januarja prihodnje leto, praznika Sv. treh kraljev, vaščani pa obljubljajo, da se bodo obiskovalci lahko med 17. uro in 20. uro pogreli pod kozolčkom ob dobrem zavinškem čaju in kuhanem vinu.

Besedilo in foto: L. Markelj

