FOTO: Blagoslov konj, soli in tudi sladkorčkov

27.12.2019 | 09:00

Tradicionlano žegnanje konj so pripravili tudi v Gorenjih Sušicah. (Foto: S. Mirtič)

Gorenje Sušice pri Dol. Toplicah - Na god sv. Štefana je bilo praznično tudi v župniji Toplice. Žegnanje konj so pripravili pred podružno cerkvijo sv. Roka v Gorenjih Sušicah. Sveto mašo je daroval župnik Dušan Kožuh, ki je izpostavil sv. Štefana, zavetnika in zaščitnika konj, nato pa blagoslovil sol, sladkor in konje.

Spominske medalje s sladkorčki za konje je podelil topliški župan Franci Vovk. Lastniki enaindvajsetih konj so se v lepem vremenu v sedlu in s kočijami zvrstili mimo cerkvenega obzidja, ki so jih občudovali številni farani, ki so prisostvovali tradicionalnemu dogodku.

Za pogostitev so se izdatno potrudili tudi dobindolski gasilci.

S.Mirtič

