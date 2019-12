Država v dodatno javno naročilo za dokončanje sanacije

27.12.2019 | 16:40

Tako je bilo v Zalogu še sredi decembra. Država naj bi območje dokončno sanirala, v začetku novega leta zato sledi dodatno javno naročilo. (Foto: M. M., arhiv DL)

Zalog - Poročali smo, da je krški Kostak sredi tega meseca po naročilu države oz. Inšpektorata za okolje zaključil predvideno sanacijo pogorišča v Zalogu in od tam v štirih mesecih skupaj odpeljal predvidenih 7.500 ton ožganih odpadkov. A so bile prvotne ocene količin prenizke, tako da jih je ostalo še okoli dva tisoč ton. Na ministrstvo za okolje smo naslovili vprašanje, kdaj se bo sanacija nadaljevala in po več kot dveh letih od požara tudi zaključila. Zanimalo nas je, ali bo država s Kostakom sklenila aneks k prvotni pogodbi za dokončanje del ali bo objavila novo javno naročilo.

»MOP bo zagotovil dodatna sredstva, da bo IRSOP lahko zaključil z odvozom vseh odpadkov. Dodatno javno naročilo bi lahko bilo objavljeno predvidoma v začetku prihodnjega leta,« so za Dolenjski list pojasnili na okoljskem ministrstvu.

Lokalna skupnost s straškim županom Dušanom Krštincem na čelu sicer od MOP še pričakuje, da po zaključeni sanaciji izvedejo nove meritve onesnaženosti zemljine na izteku odpadnih meteornih voda.

M. M.