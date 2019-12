Preplah na Obrežju

27.12.2019 | 11:20

Foto: Arhiv DL

Obrežje - Iz Policijske uprave Novo mesto so obvestili, da je mejni prehod za mednarodni promet Obrežje zaradi varnostnega dogodka do nadaljnega zaprt za ves promet v obe smeri. Omejen je tudi promet na avtocesti do Obrežja.

V času zapore se lahko potniki preusmerjajo na mejna prehoda Slovenska vas in Rigonce. Avtobusi se lahko preusmerjajo le na mejni prehod Rigonce, tovorni promet pa na mejni prehod Metlika.

Na delu so intervencijske ekipe, zato več informacij zaenkrat iz PU Novo mesto niso posredovali. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so še dodali.

Dodano ob 11.25:

Po poročanju Portala 24ur so policisti po neuradnih, a zanesljivih podatkih, na Flixbusu, ki je vstopal iz Hrvaške v Slovenijo, odkrili eksplozivno napravo. Kovček z bombo so izolirali, moškega pa vklenili.

Dodano ob 11.35:

Mejni prehod Obrežje je znova odprt za vsa vozila.

M. Ž.