Živimo bolje, a pod državno šibo

27.12.2019 | 13:20

Osrednji del kulturnega sporeda je prispeval Simfonični orkester Glasbene šole Krško z dirigentom Petrom Gabričem in s solistoma Maticem in Tonijem Sotoškom mlajšim. (Foto: M. L.)

Slavnostni govornik je bil Srečko Ocvirk, sevniški župan in državni svetnik. (Foto: M. L.)

Na prizorišču so bili tudi praporščaki Pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Posavje, Policijskega veteranskega društva Sever Posavje, posavskih območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo in območnih združenj slovenskih častnikov ter Združenja borcev za vrednote NOB Krško. (Foto: M. L.)

Krško - Sinoči je bila v Kulturnem domu Krško osrednja posavska proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, na kateri je slavnostni govornik sevniški župan in državni svetnik Srečko Ocvirk dejal, da danes živimo lažje, dlje in bolj kakovostno, kot smo pred devetindvajsetimi leti. Vsi deli države napredujejo, vse pokrajine živijo bolje, vendar se država močno centralizira gospodarsko, upravno in tudi drugače. Vse se pomika proti prestolnici. Poudaril je, da smo z narodno enotnostjo Slovenci dosegli osamosvojitev in da sta enotnost in sodelovanje pomembna tudi za prihodnost.

Na prireditvi, ki sta jo povezovala in vodila Klara Kukovičič in Aleš Tuhtar, so kulturni spored oblikovali Simfonični orkester Glasbene šole Krško z dirigentom Petrom Gabričem in s solistoma Maticem in Tonijem Sotoškom mlajšim. Z besedili o domovini so nastopili učenci Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško pod mentorstvom Vesne Komatar.

Prireditev je tudi dobrodelna. Obiskovalci so plačali simbolično vstopnino en evro. Tako so prispevali skupno 432 evrov za Krizni center za otroke in mladostnike Krško v okviru Centra za socialno delo Posavje.

M. L.

Galerija