Zlati termalček zasedbi iz Šentruperta

27.12.2019 | 16:00

Ansambel Dolenjskih 5 je sinoči slavil zmago v Dolenjskih Toplicah.

Pokal za najboljše besedilo je prejel Matej Kocjančič.

Za humor so včeraj poskrbeli člani KUD Vesel teater.

Med preštevanjem glasovnic sta na odru kulturno-kongresnega centra nastopila tudi Marko Grahovar in Valentina Fink.

Dolenjske Toplice - Ansambel Dolenjskih 5 je zmagovalec novoletnega festivala narodnozabavne glasbe, ki je včeraj potekal v Dolenjskih Toplicah. Srebrni termalček je župan Franc Vovk podelil Ansamblu Jarica, bronastega pa je prejel Ansambel Blaža Hutevca.

»Nismo pričakovali, da bomo zmagali. To je za nas veliko presenečenje ter spodbuda in zagon za naprej,« so po razglasitvi najboljših dejali člani Ansambla Dolenjskih 5, ki prihajajo iz Šentruperta. Za sabo imajo že kar nekaj uspešnih festivalskih nastopov, denimo na Festivalu Števerjan so lani za skladbo Očetove besede prejeli nagrado za najboljše besedilo, letos pa so na istem festivalu po mnenju strokovne komisije osvojili drugo mesto.

Sinoči so v Dolenjskih Toplicah podelili tudi posebne nagrade strokovne komisije. Pokal za najboljše besedilo je prejel znani suhokranjski tekstopisec narodnozabavnih besedil Matej Kocjančič za skladbo Nihče ne ve, ki jo je zapel Ansambel Blaža Hutevca. S pokalom za najboljšo inštrumentalno izvedbo so nagradili Ansambel Upanje, najbolj izviren nastop pa so prikazali člani Ansambla Razgled.

V nabito polni dvorani kulturno-kongresnega centra je vsak ansambel zaigral vsak dve skladbi, in sicer eno avtorsko ter eno iz bogate zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe. Strokovna komisija, ki so jo sestavljali Jaka Janc, Jože Skubic in Zdravko Blažič, je imela kar težko nalogo. »Ocenjevali smo, kako so ansambli podajali besedila, kakšna je bila inštrumentalna izvedba in kakšen je bil njihov celosten nastop na odru. Lahko rečem, da je večina pokazala precej znanja in presenečen sem bil nad kvaliteto številnih skupin,« je povedal Blažič.

V Dolenjskih Toplicah so včeraj pripravili že 15. festival narodnozabavne glasbe. Župana veseli, da ohranjajo tradicijo, kajti v zadnjih letih je festival postal dobra odskočna deska za še ne tako uveljavljene ansamble, ki se prebijajo na slovenski sceni. Letos so nastopili ansambli Toni, Žurerji, Grom, Razgled, Dar, Upanje, Jarica, Marka Gostenčnika, Sanjski muzikanti, Dolenjskih 5 in Blaža Hutevca.

Besedilo in fotografije: R. N.

