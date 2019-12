K sreči ni šlo za bombo

27.12.2019 | 14:10

Robert Perc (Foto: M. Ž.)

Obrežje, Novo mesto - Poročali smo že o današnjem izrednem zaprtju mednarodnega prehoda na Obrežju, Robert Perc iz Policijske uprave Novo mesto je pred dobro uro predstavil še nekaj podrobnosti. Na vstop v Slovenije je ob 8.30 pripeljal avtobus s peinštiridesetimi potniki. Policist je v postopku mejne kontrole odredil temeljito mejno kontrolo, ki pomeni tudi pregled prtljage z rentgenom. Pri tem so v enem od potovalnih kovčkov zaznali elektronsko napravo z napajanjem, ki je po svojih značilnostih in obliki vzbudila sum, da gre za eksplozivno napravo z mehanizmom za vžig. Rentgenski posnetek so poslali v takojšnjo presojo strokovnjakom, ki so potrdili, da gre za sumljiv predmet.

32-letnemu potniku so odvzeli prostost in sprožili predpisane postopke za zavarovanje ljudi in premoženja, kar, kot je dejal Perc, "pomeni, da je bil mejni prehod nekaj po deveti uri v celoti evakuiran, vsi potniki, vključno s potniki na avtobusu, uslužbenci policije in finančne uprave so se z mejnega prehoda umaknili, avtocesta do Obrežja pa je bila zaprta."

Potnike so preusmerili na mejna prehoda Slovenska vas in Rigonce, za tovorni promet pa je bil obvoz urejen čez mejni prehod Metlika.

Bombni tehniki specialne enote policije so na mejni prehod prišli nekaj pred 11. uro in pri temeljitem pregledu ugotovili, da gre za nenevaren predmet, torej, da ne gre za bombo. Kot je pojasnil Perc, naj bi pri omenjenem predmetu po nestrokovni oceni šlo za uglaševalec klavirja, ki je na rentgenskem posnetku glede na obrise in značilnosti,dajal vtis nekega nevarnega predmeta oz. eksplozivne naprave, pripravljene za detonacijo.

Tako so policisti ob 11.25 odpravili pridržanje 32-letniku in hkrati sprostili promet na mejnem prehodu in avtocesti, zaposleni pa so se vrnili na delovna mesta. Kriminalisti so aktivnosti usklajevali z dežurnim preiskovalnim sodnikom in okrožno državno tožilko, na okrožno državno tožilstvo pa bodo o dogodku poslali poročilo.

Operativno-komunikacijski center je za prve nujne ukrepe organiziral delo brežiških in prometnih policistov, v sodelovanju s policisti mejnih prehodov Obrežje, Dobova in Metlika. Pomoč pri intervenciji so poleg uslužbencev Darsa, Poklicne gasilske enote Krško in uslužbencev nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Brežice nudili še policisti specializirane enote za nadzor prometa, ki so izvajali naloge na območju policijske uprave Novo mesto.

Tovrstni postopki za mejni prehod Obrežje niso nič nenavadnega, je poudaril Robert Perc, saj so preteklosti na mejnem prehodu že zasegali prave bombe in eksplozivne naprave. "Takšni postopki so samo en dodaten člane v verigi varovanja državne meje in postopkov, ki jih mejni policisti in policisti v notranjosti izvajajo zato, da bi bila naša državna meja in prebivalci bolj varni."

M. Ž.