Blagoslovili konje in njihove spremljevalce

27.12.2019 | 18:55

Foto: Društvo konjerejcev in konjenikov Sevnica

Sevnica - Sončno dopoldne je letos v Vranje nad Sevnico, kjer je v organizaciji Društva konjerejcev in konjenikov Sevnica potekal že tradicionalni, osemindvajseti blagoslov konj, privabilo lepo število obiskovalcev.

Konjeniki so se zbrali na Marofu in v procesiji z dvovprego in enovprego, v kateri je sodelovalo 24 konj, prispeli pred cerkev Svetega Štefana v Vranje, kjer je zbrane najprej pozdravila predsednica krajevne skupnosti Zabukovje Ana Ivanič, sledila pa sta ji predsednik Društva konjerejcev in konjenikov Sevnica Anton Grilc in sevniški župan Srečko Ocvirk. Konje in njihove spremljevalce je blagoslovil sevniški župnik Jože Brečko, ki je nato daroval še sv. mašo.

V družabnem delu srečanja so si otroci privoščili ježo na konjih, pri čemur so jih še posebej zanimali trije poniji, odrasli pa so se okrepčali s kuhanim vinom, čajem in prigrizkom. Konjeniki in konjerejci so ob tej priložnosti prejeli društveni koledar.

M. L.–S.