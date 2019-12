Javno dostopen defibrilator tudi na Smedniku

28.12.2019 | 14:30

Foto: Vir Občina Krško

Krško, Smednik - Z učinkovito uporabo avtomatskega defibrilatorja (AED) in izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja je mogoče rešiti marsikatero človeško življenje, predvsem na območjih, ki so geografsko bolj oddaljena od lokacij služb nujne medicinske pomoči. Tako so Občina Krško, Zdravstveni dom Krško, Izpostava URSZR Brežice, Gasilska zveza Krško, PGD Dolenja vas, PGD Stranje in PGD Veliki Kamen sklenili dogovor o sistemski ureditvi delovanja prvih posredovalcev na območju občine.

Kot so sporočili iz krške občine, so izdelali tudi načrt aktiviranja prvih posredovalcev v občini, ki je namenjen zagotavljanju učinkovitega ukrepanja ob nenadnem zastoju srca posameznika. Usposabljanje prvih posredovalcev je izvajal Zdravstveni dom Krško, ti so praviloma organizirani v sklopu posameznih PGD, v primeru potrebe aktiviranja pa to opravi Regijski center za obveščanje Brežice.

Na območju občine Krško je trenutno nameščenih 25 javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev, občina pa bo mrežo še naprej širila. »Na letošnjem 24. Volkswagnovem Ljubljanskem maratonu, ki je potekal 26. in 27. oktobra, je generalni sponzor Volkswagen tekačem omogočil trening na e-stezah, na katerih so zbirali energijo za dober namen. Sredstva so namenili za sedem novih defibrilatorjev, ki so jih decembra namestili na različnih lokacijah po Sloveniji. Enega izmed njih tudi v občino Krško, in sicer v Krajevni skupnosti Raka,«« so zapisali v sporočilu za javnost in pridali, da so AED, ki je javno dostopen 24 ur na dan sedem dni v tednu, nedavno namestili na gasilski dom na Smedniku.

M. Ž.