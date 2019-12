Krka okrepila branilsko linijo

28.12.2019 | 09:00

Muhamedom Pašalićem (foto: KK Krka)

Novo mesto - Košarkarski klub Krka se je okrepil z 32-letnim in 192 cm visokim bosansko-hercegovskim branilcem Muhamedom Pašalićem, ki je bil tudi član reprezentance na evropskih prvenstvih 2013 in 2015, so sporočili iz kluba. Pašalić je člansko kariero začel leta 2006 v Bosni iz Sarajeva, od leta 2011 pa igra v tujini.

Začel je v grškemu prvoligašu Kavali, nadaljeval v Arisu, leto dni je igral v francoskem Reimsu, nato pa se je vrnil v Aris. Zadnje štiri leta je preživel v Romuniji, kjer je igral leto dni v Cluj Napoci in tri leta v Oradei, s katero je lansko sezono osvojil romunsko prvenstvo. Letošnjo sezono je začel v grškem Panioniosu, kjer je v 11 tekmah v povprečju beležil 8,7 točke, 2,1 skoka in 4,8 podaje na tekmo, so zapisali v sporočilu za javnost.

»Dva dni sem tukaj, skušam se vklopiti v ekipo in osvojiti sistem ter način dela trenerja Anzulovića,« je povedal Pašalić so sporočili iz kluba.

Novomeški košarkarji jutri doma čaka obračun z Zadrom.

Trener Krke Vladimir Anzulović pred tekmo pravi: »Čaka nas zelo pomembna tekma na domačem parketu. V ABA ligi že dolgo nismo igrali pred našimi navijači. Zadar je zagotovo v pozitivnem nizu, saj so v zadnjih tekmah premagali tako Crveno zvezdo kot Budućnost. A na domačem terenu nikomur ne priznamo, da je bolj kvaliteten kot mi.«

Marko Jošilo: »Zadar je v dobrem ritmu, premagali so nekaj vrhunskih ekip. Imajo nekaj novih igralcev, spremenili so sistem in menjali trenerja. Zato nas čakajo v povsem drugačnem stanju, kot pa je bilo to, ko smo igrali jeseni proti njim. Okrepili smo se tudi mi, dobro treniramo, zdravi smo, kar je ključno. Po kvaliteti menim, da smo poravnani, odločale bodo nianse. Potrebovali bomo 40 minut zbranosti in pameti, bistveno bo zadržati ritem in pravo energijo. Ne bo lahko, pozivam navijače, da nas podprejo v vse večjem številu. To bi nam veliko pomenilo.«

R. N.