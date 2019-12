Zagorel avtomobil v mehanični delavnici

28.12.2019 | 08:00

Foto: arhiv DL

Včeraj ob 20.28 je v naselju Zagorica pri Velikem Gabru, občina Trebnje, zagorelo osebno vozilo v mehanični delavnici. Gasilci PGD Trebnje, Log, Sela pri Šumberku, Veliki Gaber in Zagorica so požar omejili in pogasili ter obvarovali sosednje objekte. Ogenj je uničil osebno vozilo in delavnico. Gasilci PGD Zagorica so ostali na gasilski straži. Na kraju je bil tudi dežurni delavec elektro podjetja. O požaru so bile obveščene pristojne službe, so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Zagorel komunalni zabojnik

Ob 22.44 so bili na delu tudi gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel, kajti v ulici Šmihel v Novem mestu je zagorel komunalni zabojnik.

R. N.