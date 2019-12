Betkine ajdove jedi za praznične dni!

28.12.2019 | 10:00

Betka in Peter Verščaj za bogato obloženo mizo samih ajdovih jedi.

Družinska vas - Za nami so božini, pred vrati pa novoletni prazniki in te dni marsikatera gospodinja že razmišlja, kaj bo postregla svoji družini ali gostom, da bo tudi z jedmi prispevala k posebnemu, bolj veselemu in prazničnemu vzdušju. Zakaj ne bi bile to jedi iz ajde, žitarice z naših polj, ki k sreči postaja vse bolj modna in popularna, saj je zelo zdrava?

Ideje, kaj vse bi lahko pripravili za praznične obroke iz ajde, ni bilo težko dobiti pri Betki Verščaj iz Družinske vasi, predsednici Društva podeželskih žena in dekleta Bela Cerkev.

Betka je upokojena učiteljica praktičnega pouka, ki je skoraj štiri desetletja poučevala mnoge generacije kuharstvo v novomeški Srednji šoli za gostinstvo in turizem. Še zdaj vodi številne kuharske tečaje in različne delavnice, je članica strokovnih komisij na ocenjevanjih v peki kruha, šarkljev, potic, štrukljev itd. S strokovnim znanjem rada sodeluje na mnogih kulinaričnih prireditvah. Betka je res kuharica z dušo in srcem, tudi za svojo družino, in gonilna sila belocerkovškega društva podeželskih žena in deklet, v katerem deluje od vsega začetka, zadnje leto pa ga tudi vodi. Društvo je nedavno v Hiši žive dediščine pripravilo prvi festival jedi iz ajde. Kar 66 različnih jedi so se lotile in jih razstavile, od sladkih do slanih, od juh do solat. Odziv je bil neverjeten, kot pravi Betka, je zlasti vesela, da je zanimanje za ajdove jedi veliko tudi med mladimi gospodinjami. Prihodnje leto načrtujejo izdati knjižico z recepti, a dokler te še ni, naj vam pri kuhanju pomaga Betka, ki je jedi, ki jih bomo podrobneje opisali, skupaj z možem Petrom, s katerim sta res usklajen par, pripravila prav za naše bralce.

Ajdov namaz in čaj

Ajdov kruh in namaz

Tokrat se sicer ne bomo ustavljali pri vinjevrški ajdovi pogači, ki je njihova posebnost in o kateri smo tudi v tej rubriki že pisali pred leti, a treba je povedati, da sta jo Betka in Peter spekla za dobrodošlico ob mojem obisku. Gre za ajdovo pogačo, posipano z narezanimi orehi in grobo soljo, ki je nekaj posebnega. Zraven sta ponudila ajdov namaz, Petrovo delo.

Namaz, ki je primeren za predjed, je res izvrsten in zelo enostaven za pripravo. V skuhano ajdovo kašo stisneš sok limone, malce naribanega hrena, kisle smetane, olja (najbolje repičnega ali orehovega), peteršilja in strtega česna, in vse to zmešaš v sekljalniku, da nastane gladka masa. Verščajeva sta spekla še poseben ajdov kruh brez kvasa in na tenkih rezinah je bil namaz izvrsten. Zraven je Peter ponudil kalčke iz lucerne, ki jih goji sam in so ravno tako zelo zdravi, med drugim so močan antioksidant.

In veste, kaj smo zraven pili? Ajdov čaj! Ja, prav zares, čaj iz ajdove kaše. Betki je zanj povedal Rangus, ki v šentjernejski dolini prideluje izvrstno tatarsko ajdo. Ajdovo kašo skuhaš v vodi, počasi naj vre kar nekaj minut, nato jo precediš (in lahko uporabiš za kako jed) in že dobiš čaj, ki lepo diši po ajdi. Osladiš ga z domačim medom, če se da ajdovim, in po želji izboljšaš morda še z limoninim sokom. Betka pripomni, da je za čaj res najboljša tatarska in ne navadna ajda. Malce je sicer dražja, a se izplača.

Ajdova kaša z jurčki

Betka in Peter pri delu

Za predjed lahko ponudimo tudi ajdovo kašo z jurčki v skodelicah iz vlečenega testa – testo lahko narediš doma ali ga kupiš. Betka je posodice naredila iz treh kvadratkov razvaljanega vlečenega testa, ki jih je oblikovala in sprijela skupaj z vodo ter spekla. Lahko iz testa izrežeš krog in ga spečeš v posodicah za mafine, kar je morda še lažje – pet minut na 180 stopinj Celzija. Ajdovo kašo skuhaš posebej v slani vodi in pri tem povejmo Betkin nasvet – kaše ni treba prej namakati, saj se hitro skuha, vode pa ob koncu ni treba odcejati, ampak naj kaša ostane še nekaj časa v posodi, saj običajno »popije« skoraj vso vodo in se lepo napne. Takšna je še boljša.

V kozici na olju prepražiš čebulo, česen, jurčke, peteršilj, dodaš poper in sol po okus, ob koncu pa malce sladke smetane. S tem nadevaš skodelice in jed malce okrasiš z vejico peteršilja.

Piščančji zrezek z ajdovim nadevom

Za glavno jed je Betka tokrat izbrala piščančje zrezke z nadevom iz ajdove kaše na posteljici iz pora in korenja. Surove fileje piščančjih zrezkov (lahko tudi puranjih) je rahlo potolkla, začinila s soljo in poprom, ter jih nato nadevala in zvila v klobaso.

Nadev je pripravila iz kuhane ajdove kaše, ki ji je dodala surovo mleto mešano meso, eno jajce, prepraženo čebulo, česen, malo soli, drobnjaka in majarona – slednji da poseben okus. Zvitke je zavila v prozorno in nato še alu folijo ter jih spekla oz. bolje rečeno skuhala v pekaču v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija. V pekač je namreč za prst na debelo nalila vode, zato so bili zvitki bolj beli. Lahko pa jih le položite na pekač in pečete in bodo pač bolj popečeni. Betka je med peko pripravila t.i. zelenjavno posteljico – na maslu je na hitro prepražila na kolobarje narezan por in na trakce narezano rdeče korenje, vse z njenega vrta, in ko je na to naložila narezane puranje zvitke, je bil pogled čudovit.

Iz ajdove kaše in podobne mase, ki ji le dodaš malce skute in timijana, pa se da za glavno jed hitro pripraviti tudi sesekljane zrezke z ajdovo kašo. Polpete oblikuješ in jih povaljaš v drobtinah ter jih lepo počasi popečeš na ponvici. Zraven je mogoče postreči kuhan krompir v kosih, če želite, da bo obrok obilnejši, in kako solato.

Betka in Peter, ki sta tudi sama dobra vinogradnika, svetujeta, da se ob naštetih jedeh pije belo suho ali polsuho vino.

Nadevana jabolka

Jabolka z ajdovim nadevom

Brez sladice seveda ne gre in tudi ta bo danes iz ajde – nadevana jabolka z ajdovo kašo in suhim sadjem. Peter pove, da je najbolje uporabiti bolj kisla in čvrsta jabolka, lahko seveda tudi domača. Odrezati jim je treba zgornji del s pecljem, ki bo služil kot pokrov ali kapica, nato pa jabolko izdolbsti (pečke in sredino). V večji kozici zmešaš kake pol litra vode, limonin sok (da jabolka ne bodo počrnela), sladkor (tudi vanilijev), cimet. Notri poduši izdolbena jabolka, dokler ne postanejo bolj mehka. Po kuhinji bo nebeško dišalo, jabolka pa bodo po 10 do 15 minutah pripravljena, sladka s svetlečo glazuro.

Nadevamo jih s sočnim nadevom iz skuhane ajdove kaše, ki smo ji dodali na drobno narezano suho sadje, od marelic do fig, sliv, kakijev, orehov. Za sladkost dodamo malce medu, za lepe dišave malo cimeta in limoninega soka. Nadevamo zelo bogato, na vrh položimo kapico (zgornji del jabolka s pecljem, kjer lahko zapičimo tudi nageljnovo žbico). Zraven so po želji poda tudi stepena sladka smetana.

Ja, ajda, ki jo na naših tleh gojimo že več stoletij, je res neverjetna, predvsem pa zelo zdravilna, zato je prav, da se vrača na naše jedilnike. Tudi po zaslugi Betke Verščaj in vseh pridnih članic Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev.

V priponki nekaj receptov ajdovih jedi.

Prispevek je bil objavljen v decembrski št. Žive 19. decembra 2019.

Besedilo in fotografije: L. Markelj

Galerija



















starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 59m nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni xxx Najboljša, prijazna učiteljica na SŠGT. Preglej samo prijavljene komentatorje