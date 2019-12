Na šoli razveselili nove pridobitve

28.12.2019 | 11:00

Ravnatelj prevolske osnovne šole Draženko Šolaja ob novem kombibusu. (Foto: R. N.)

Prevole - Osnovna šola Prevole je bogatejša za nov kombibus, s katerim prevažajo otroke v šolo in nato tudi razvozijo domov. Staro vozilo je bilo namreč že precej dotrajano in stroški popravila so že nekaj let samo naraščali. Kot je povedal ravnatelj šole Draženko Šolaja, je nov kombibus znamke Ford, ki ima skupaj z voznikom sedemnajst sedežev, zanje ogromna pridobitev. Uradno so ga namenu predali pred dnevi, ko so pripravili božično-novoletno prireditev.

Občina Žužemberk je letos vendarle prisluhnila njihovi želji in pristopila k nakupu novega šolskega kombija v vrednosti nekaj več kot 40.000 evrov. Z njim bodo otroke še bolj varno vozili v šolo in po koncu pouka domov, nov kombibus pa omogoča tudi vožnjo predšolskih otrok, poudarja ravnatelj, ki ob tem dodaja, da je bil že skrajni čas za zamenjavo starega vozila. »Nekdanji kombibus je bil star 13 let in v zadnjih mesecih smo imeli z njim kar precej težav. Avgusta smo morali zamenjali menjalnik, strošek popravila pa je bil 1.700 evrov, zato ni bilo več smiselno vlagati v njegovo vzdrževanje.«

Ker je nov kombibus nekoliko večji od prejšnjega, ne gre v garažo, zato na šoli že razmišljajo o postavitvi nadstreška, da bo vozilo vsaj pod streho.

R. N.