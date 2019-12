Splav tokrat zagozdil v most pri Potoku

28.12.2019 | 18:20

Foto: arhiv DL

Iz novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da se je ob 14.06 pri naselju Potok, občina Straža, zagozdil splav v nosilce mostu. Gasilci PGD Vavta vas in GRC Novo mesto so splav s pomočjo avtodvigala potegnili do brežine in ga postavili na travnik. Pred dnevi smo poročali, da se je splav zagozdil v nosilce mostu tudi pri naselju Otočec.

Pomagali onemogli osebi

Ob 9.50 pa so gasilci PGD Trebnje s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja na Gubčevi ulici, v katerem je bila onemogla oseba. Gasilci so tudi pomagali pri prenosu osebe do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, so še zapisali v sporočili za javnost.

R. N.